Ukrayna'nın Firt Lady'si Olena Zelenska

Haberler 02.03.2022 - 12:00
Ukrayna - Rusya savaşı sürerken gözler Vladimir Zelenski ve eşi Olena Zlenski'ye çevrildi.
Zelenski'nin Rusya tarafından kaçırılması ya da yakalanmasını önlemek için tahliye teklifine olumsuz cevap vermesi ve ülkesinde kalmasını açıklamasının ardından eşi Olena da ülkesinden ayrılmayacağını duyurdu.
Ukrayna'da eşi ve çocuklarıyla kalacağını belirten First Lady Instagram hesabından yaptığı paylaşımla halkına seslendi.
Gönderisinde “Sevgili halkım! Ukraynalılar! Bugün hepinize bakıyorum. Televizyonda, sokaklarda, internette gördüğüm herkese. Paylaştığınız çağrılara bakıyorum. Ve biliyor musunuz? Hepiniz muhteşemsiniz!" diyerek "Sizinle aynı ülkede yaşamaktan gurur duyuyorum. Biz kocaman bir orduyuz. Ve bugün ne ağlıyorum ne korkuyorum. Sakin ve güven doluyum. Çocuklarım yüzüme bakıyor. Onlarlayım, eşimin yanındayım. Ve sizlerleyim. Sizi seviyorum. Ukrayna’yı seviyorum.” açıklamasında bulundu.
6 Şubat 1978'de o dönem Sovyetler Birliği’nin bir parçası olan Kryvyi Rih’de, Rusça konuşulan bir bölgede dünyaya gelen Olena eşi Vladimir Zelenski'nin de en büyük destekçisi.
Başlarda eşinin siyasete girmesine sıcak bakmasa da Zelenski'nin Ukrayna Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 20 Mayıs 2019'da Ukrayna'nın First Lady'si oldu.
O günden sonra konumunu kadın ve çocuk hakları üzerinde kullanmayı tercih ederek çocukların gıdaya erişimi ve cinsiyet eşitliği konularında çalışmalar yaptı.
Ukrayna’nın cinsiyet eşitliği konusundaki G7 uluslararası girişimi olan Biarritz Ortaklığına katılımını başlattı ve eşit haklar için çalışan bir platform olan Ukrayna Kadın Kongresi’ni destekledi.
Vladimir Zelenski'nin Kryvyi Rih Ulusal Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldığı sırada o da mimarlık eğitimi alıyordu.
Ancak kariyerine yazar olarak devam etti. Eşinin komedyenlik kariyeri başlayınca Zelenski'nin komedi grubuna yazar olarak katıldı.
Vladimir ile Olena Eylül 2003'te evlendi.
Çiftin temmuz 2004'te kızı Oleksandra, ocak 2013'te de oğlu Kirilo doğdu.
TV DİZİSİNDEN SİYASETE: UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİ
Zarafeti ve moda anlayışıyla takdir toplayan First Lady'nin Vogue Ukrayna kapağına verdiği pozlar uzun süre konuşuldu.
Öte yandan Olena Zelenski Aralık 2019'da Focus Dergisi tarafından hazırlanan Dünya'nın En Etkili 100 Ukraynalı Listesi'nde 30. sırada yer aldı.