Ukrayna'nın Firt Lady'si Olena Zelenska

O günden sonra konumunu kadın ve çocuk hakları üzerinde kullanmayı tercih ederek çocukların gıdaya erişimi ve cinsiyet eşitliği konularında çalışmalar yaptı.



Ukrayna’nın cinsiyet eşitliği konusundaki G7 uluslararası girişimi olan Biarritz Ortaklığına katılımını başlattı ve eşit haklar için çalışan bir platform olan Ukrayna Kadın Kongresi’ni destekledi.