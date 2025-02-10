Ukrayna'nın genç askerleri: Ülkenin geleceğini ellerinde tutan öğrenciler

SAVAŞA KATILMAK İÇİN EĞİTİLİYORLAR

Kiev'deki bir yatılı okulda, öğrenciler Ukrayna'nın en genç askerleri olmak ve ülkelerini Rusya'nın yıkıcı işgaline karşı savunmak için eğitim görüyorlar.

Ukrayna'daki bu tür üç kurumdan biri olan Ivan Bohun askeri lisesi, yüzlerce gence ev sahipliği yapıyor.

Müdür yardımcısı Dmytro Yermolenko'ya göre, 18 yaşına gelmeden önce iki yıl tesiste kalan öğrencilerin hayatları değişiyor. Gençlere burada sistematik askeri eğitim veriliyor.