Ukrayna'nın genç askerleri: Ülkenin geleceğini ellerinde tutan öğrenciler

İngiliz The Guardian gazetesinden bir muhabir, Kiev'deki bir askeri okulda Ukrayna'nın yeni nesil askerleri olmak için eğitim gören gençlere katıldı. Acemi askerler, Rus hava saldırıları tehdidi altında, akademik konuların yanı sıra savaşmayı da öğrenerek iki yıl geçirdi. Öğrenciler Ukrayna'nın en genç askerleri olmak ve ülkelerini Rusya'nın yıkıcı işgaline karşı savunmak için eğitim görüyor Bu gençler, ülkenin kaderini ellerinde tutuyor.

Ukrayna'nın genç askerleri: Ülkenin geleceğini ellerinde tutan öğrenciler - 1

SAVAŞA KATILMAK İÇİN EĞİTİLİYORLAR

Kiev'deki bir yatılı okulda, öğrenciler Ukrayna'nın en genç askerleri olmak ve ülkelerini Rusya'nın yıkıcı işgaline karşı savunmak için eğitim görüyorlar.

Ukrayna'daki bu tür üç kurumdan biri olan Ivan Bohun askeri lisesi, yüzlerce gence ev sahipliği yapıyor.

Müdür yardımcısı Dmytro Yermolenko'ya göre, 18 yaşına gelmeden önce iki yıl tesiste kalan öğrencilerin hayatları değişiyor. Gençlere burada sistematik askeri eğitim veriliyor.

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Ukrayna'nın genç askerleri: Ülkenin geleceğini ellerinde tutan öğrenciler - 2

"SAVAŞ PİLOTU OLMAK İSTİYOR"

Yeni katılanlardan biri de çocukluk hayali askeri okula gitmek olan 16 yaşındaki Yevhen. Madalyalı bir general olan büyükbabasını örnek alıyor.

Ailenin nesiller boyu topçu, denizaltıcı ve istihbarat subayı olarak görev yapmış olması nedeniyle Yevhen savaş pilotu olmak istiyor.

Başarılı olursa gelecek yıl Hollanda veya Danimarka F-16'larında eğitim alabilir.

Ukrayna'nın genç askerleri: Ülkenin geleceğini ellerinde tutan öğrenciler - 3

UKRAYNA'DA ASKERİ OKUL RUTİNİ

Okul günleri sabah 6.50'den akşam 9.30'a kadar sürüyor ve öğrenciler matematik, fizik ve tarih gibi konuların yanı sıra ateşli silahlar, gaz saldırıları ve savaş alanı stratejisi gibi konularda dersler alıyorlar. Günleri egzersizle başlıyor ve bitiyor.

Ukrayna'nın genç askerleri: Ülkenin geleceğini ellerinde tutan öğrenciler - 4

BAŞVURULARDA KESKİN ARTIŞ

Ukrayna'nın cephe hattında savaşlar yaşanırken bile, Rus işgalinden bu yana okula katılım başvuruları keskin bir şekilde arttı.

Yetkililer, profesyonel asker olmak isteyen öğrencilerin 2021'dekinden dört kat fazla olduğunu söylüyor.Bunların yarısından fazlası askeri ailelerden geliyor.

Okul ayrıca, bazıları savaşta veya Rus hava saldırılarında ölen ebeveynlerini kaybetmiş evlatlık çocukları ve yetimleri de kabul ediyor.

Ukrayna'nın genç askerleri: Ülkenin geleceğini ellerinde tutan öğrenciler - 5

"YATILI OKUL ASKERİ HEDEF KABUL EDİLİYOR"

Mezun olduktan sonra, öğrencilerin yüzde 90'ından fazlası askeri üniversitelere kaydoluyor veya ülke çapındaki silahlı kuvvetler birliklerine katılıyor.

Kiev'de drone saldırıları yaygın görülüyor. Öğrencilerin bu sırada giyinmeleri ve bomba sığınaklarına koşmaları için iki dakikaları oluyor: yatılı okul askeri hedef olarak kabul ediliyor.

Rus saldırısı, 24 Şubat 2022'den bu yana savaşta öldürülen 66 askeri öğrencinin hayatına mal oldu.

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