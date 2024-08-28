Ukrayna'nın gizemli zafer planı: Savaş sona erecek mi?

ABD'NİN ONAYI BELİRLEYİCİ OLACAK

Zelenski, planın başarısının "Biden'a bağlı olduğunu" ve ABD'nin "bu planın gereksinimlerini Ukrayna'ya verip vermemesinin" belirleyici olacağını kaydetti.

"Bazılarına çok iddialı gelebilir ama bizim için önemli bir plan" diyen Zelenski, planı ABD başkan adayları Kamala Harris ile Donald Trump'la da paylaşacağını aktardı.