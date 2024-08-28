Ukrayna'nın gizemli zafer planı: Savaş sona erecek mi?
Ukrayna Devlet başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'yla savaşı sonlandırmaya yönelik bir "zafer planı" üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Ukraynalı lider, planı önümüzdeki ay ABD’ye sunmaya hazır olduklarını aktardı. Gizemli plan ile ilgili fazla ayrıntı vermeyen Zelenski, planın Biden'ın yanı sıra ABD başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump'la da paylaşılacağını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, şiddetlenen savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.