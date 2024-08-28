Ukrayna'nın gizemli zafer planı: Savaş sona erecek mi?

Ukrayna Devlet başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'yla savaşı sonlandırmaya yönelik bir "zafer planı" üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Ukraynalı lider, planı önümüzdeki ay ABD’ye sunmaya hazır olduklarını aktardı. Gizemli plan ile ilgili fazla ayrıntı vermeyen Zelenski, planın Biden'ın yanı sıra ABD başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump'la da paylaşılacağını belirtti.

Ukrayna'nın gizemli zafer planı: Savaş sona erecek mi? - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, şiddetlenen savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Ukrayna'nın gizemli zafer planı: Savaş sona erecek mi? - 2

"PLANIN BİR PARÇASI"

Gelecek ay ABD Başkanı Joe Biden'a sunacağı planı "zafer planı" olarak tanımlayan Ukraynalı lider, Kursk operasyonunun "planın bir parçası olduğunu" dile getirdi.

Ukrayna'nın gizemli zafer planı: Savaş sona erecek mi? - 3

"DÖRT AŞAMALI PLANI KURSK OPERASYONU BAŞLATTI"

Ukraynalı lider, "Zafer Planı" ile ilgili ayrıntılara girmeyi reddetse de dört aşamalı olduğunu belirttiği planının Kursk'a sınır ötesi operasyon ile başladığını söyledi.

Ukrayna'nın gizemli zafer planı: Savaş sona erecek mi? - 4

ABD'NİN ONAYI BELİRLEYİCİ OLACAK

Zelenski, planın başarısının "Biden'a bağlı olduğunu" ve ABD'nin "bu planın gereksinimlerini Ukrayna'ya verip vermemesinin" belirleyici olacağını kaydetti.

"Bazılarına çok iddialı gelebilir ama bizim için önemli bir plan" diyen Zelenski, planı ABD başkan adayları Kamala Harris ile Donald Trump'la da paylaşacağını aktardı.

Ukrayna'nın gizemli zafer planı: Savaş sona erecek mi? - 5

100 YERLEŞİM BİRİMİ UKRAYNA KONTROLÜNDE

Ukrayna bu ayın başında başlattığı sürpriz sınır ötesi saldırısı kapsamında Kursk'ta ilerlemeye devam ediyor.

Aynı toplantıda Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Ukrayna'nın şu anda bin 294 kilometrekare Rus toprağı ve 100 yerleşim birimini kontrol ettiğini açıkladı.

Kursk'ta ilerlemeye devam ettiklerini belirten Sırskiy, 594 Rus askerini de esir aldıklarını duyurdu.

Ukrayna'nın gizemli zafer planı: Savaş sona erecek mi? - 6

YERLİ ÜRETİM BALİSTİK FÜZE

Zelenski ayrıca, Ukrayna'nın yakın zamanda yerli üretim balistik füzenin ilk başarılı testini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ülkesinin savunma sanayisini tebrik eden Ukraynalı lider füze hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

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