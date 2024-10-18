Ukrayna'nın gizli silahı: Rus mühimmat depoları hedefte
Ukrayna topraklarında üçüncü yılında devam eden çatışmalar, kara savaşı daha yıpratıcı hale geldikçe şiddetlenen bir hava savaşına dönüştü. Ukrayna'nın gizli drone birimi, Rus topraklarına saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Kullanılan her bir drone, binden fazla farklı rota ile programlanıyor. Saldırı birimi, Rus topraklarındaki saldırılarda Batı silahlarının kullanılmasına izin verilmesi durumunda başarı oranının yüzde 50'den yüzde 95'e çıkabileceğini söylüyor.
GİZDİ DRONE BİRİMİ
Ukrayna'nın askeri istihbarat servisi bağlı gizli drone birimi, Rus topraklarına saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
Uzun menzilli drone saldırıları Rusya-Ukrayna savaşının giderek daha belirgin bir parçası haline geldi.
Kara savaşı daha yıpratıcı hale geldikçe, hava savaşı hız kazandı ve en büyük gelişme drone kullanımı konusunda yaşandı.