Ukrayna'nın gizli silahı: Rus mühimmat depoları hedefte

Görevin başarısı ise üç şekilde izleniyor: Yerdeki insan istihbaratı, Rus Telegram gruplarında görülen mesajlar ve daha sonra uydu teknolojisi kullanılarak yapılan analizler.

Ancak üçü de değerlendirildikten sonra bir görevin başarılı olup olmadığına karar veriliyor.