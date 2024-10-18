Ukrayna'nın gizli silahı: Rus mühimmat depoları hedefte

Ukrayna topraklarında üçüncü yılında devam eden çatışmalar, kara savaşı daha yıpratıcı hale geldikçe şiddetlenen bir hava savaşına dönüştü. Ukrayna'nın gizli drone birimi, Rus topraklarına saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Kullanılan her bir drone, binden fazla farklı rota ile programlanıyor. Saldırı birimi, Rus topraklarındaki saldırılarda Batı silahlarının kullanılmasına izin verilmesi durumunda başarı oranının yüzde 50'den yüzde 95'e çıkabileceğini söylüyor.

Ukrayna'nın gizli silahı: Rus mühimmat depoları hedefte - 1

GİZDİ DRONE BİRİMİ

Ukrayna'nın askeri istihbarat servisi bağlı gizli drone birimi, Rus topraklarına saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Uzun menzilli drone saldırıları Rusya-Ukrayna savaşının giderek daha belirgin bir parçası haline geldi.

Kara savaşı daha yıpratıcı hale geldikçe, hava savaşı hız kazandı ve en büyük gelişme drone kullanımı konusunda yaşandı.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna'nın gizli silahı: Rus mühimmat depoları hedefte - 2

"UZUN MENZİLLİ SALDIRI BİRLİĞİ"

Amerikan yayın kuruluşu CNN, "Uzun Menzilli İnsansız Hava Aracı Birliği" biriminin faaliyetlerini haberleştirdi.

Haberde, eylülde Rus topraklarındaki silah depolarına düzenlenen drone saldırısının bu birim tarafından gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

Ukrayna'nın gizli silahı: Rus mühimmat depoları hedefte - 3

İRAN FÜZELERİ İDDİASI

Ukraynalılara göre hedefleri belli: Bir mühimmat tesisi, özellikle de yakın zamanda teslim edilen İran füzeleriyle dolu deponun içindeki tren vagonları.

Amerikan gazetesi Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, İran'ın Rusya'ya kısa menzilli füzeler gönderdiğini öne sürmüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise iddiaları yalanlamıştı.

Ukrayna'nın gizli silahı: Rus mühimmat depoları hedefte - 4

BAŞARI ORANI YÜKSELTİLEBİLİR

Rus hava savunmaları birçok Ukrayna drone saldırısını engelliyor.

CNN'e konuşan saldırı birimi, ABD'nin Rus topraklarındaki saldırılarda Batı silahlarının kullanılmasına izin vermesi durumunda başarı oranının yüzde 50'den yüzde 95'e çıkabileceğini söylüyor.

Ukrayna'nın gizli silahı: Rus mühimmat depoları hedefte - 5

BİNDEN FAZLA ROTA

Saldırılarda kullanılan her bir drone, Rusya'nın kapsamlı hava savunma sistemlerinden kaçınmak için binden fazla farklı rota ile programlanıyor.

Ukrayna'nın gizli silahı: Rus mühimmat depoları hedefte - 6

Görevin başarısı ise üç şekilde izleniyor: Yerdeki insan istihbaratı, Rus Telegram gruplarında görülen mesajlar ve daha sonra uydu teknolojisi kullanılarak yapılan analizler.

Ancak üçü de değerlendirildikten sonra bir görevin başarılı olup olmadığına karar veriliyor.

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