Ukrayna'nın korumaya çalıştığı kritik şehir: Pokrovsk'ta neler oluyor?
Ukrayna'nın doğusundaki mücadelenin merkez üssü Pokrovsk şehri, Moskova'nın en büyük önceliği konumunda. Pokrovsk askeri yönetiminin başkanı Serhiy Dobryak'a göre, bu cephede her Ukraynalı askere 10 Rus askeri düşüyor. Şehir büyük bir hızla ıssızlaşıyor. Sadece iki ay önce, burada hala 48 bin kişi yaşıyordu. Bugün bu kişilerin yarısı çoktan şehri terk etmek zorunda kaldı. Önemli bir askeri ve tedarik merkezi olan Pokrovsk, Ukrayna için kritik değer taşıyor. Peki Ukrayna'nın lojistik merkezinde son durum ne?
RUS ORDUSU İLERLİYOR
Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki lojistik merkezi Pokrovsk'a doğru ilerlemeye devam ediyor.
Pokrovsk, Ukrayna'nın doğusundaki mücadelenin merkez üssü haline geldi. Rus kuvvetleri aylardır şehre doğru ilerliyor.
Cephe hattı Pokrovsk'a 8 kilometreden daha az uzaklıkta.