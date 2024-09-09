Ukrayna'nın korumaya çalıştığı kritik şehir: Pokrovsk'ta neler oluyor?

ÜRKÜTÜCÜ SESSİZLİK

Şehir hızla ıssızlaşıyor. Sadece iki ay önce, burada hala 48 bin kişi yaşıyordu.Bugün bu kişilerin yarısı çoktan ayrıldı.

Mağazalar ve süpermarketlerle dolu hareketli şehir merkezi ürkütücü derecede sessiz. Bankalar, süpermarketler ve çoğu kafe kapalı. Şehir hastanesi de boşaltıldı.