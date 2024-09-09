Ukrayna'nın korumaya çalıştığı kritik şehir: Pokrovsk'ta neler oluyor?

Ukrayna'nın doğusundaki mücadelenin merkez üssü Pokrovsk şehri, Moskova'nın en büyük önceliği konumunda. Pokrovsk askeri yönetiminin başkanı Serhiy Dobryak'a göre, bu cephede her Ukraynalı askere 10 Rus askeri düşüyor. Şehir büyük bir hızla ıssızlaşıyor. Sadece iki ay önce, burada hala 48 bin kişi yaşıyordu. Bugün bu kişilerin yarısı çoktan şehri terk etmek zorunda kaldı. Önemli bir askeri ve tedarik merkezi olan Pokrovsk, Ukrayna için kritik değer taşıyor. Peki Ukrayna'nın lojistik merkezinde son durum ne?

Ukrayna'nın korumaya çalıştığı kritik şehir: Pokrovsk'ta neler oluyor? - 1

RUS ORDUSU İLERLİYOR

Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki lojistik merkezi Pokrovsk'a doğru ilerlemeye devam ediyor.

Pokrovsk, Ukrayna'nın doğusundaki mücadelenin merkez üssü haline geldi. Rus kuvvetleri aylardır şehre doğru ilerliyor.

Cephe hattı Pokrovsk'a 8 kilometreden daha az uzaklıkta.

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Ukrayna'nın korumaya çalıştığı kritik şehir: Pokrovsk'ta neler oluyor? - 2

ALAN DARALIYOR

Şehrin askeri idaresinin başkanı Serhiy Dobryak, Rusların şehri sadece balistik füzeler ve çoklu roketatarlarla hedef almadığını açıkladı.

Birlikler şehri artık güdümlü bombalarla ve hatta topçu ateşiyle de vurabiliyor çünkü şehir artık bu silahların menzilinde.

Ukrayna'nın korumaya çalıştığı kritik şehir: Pokrovsk'ta neler oluyor? - 3

DONETSK BÖLGESİNİN TAMAMEN KAYBEDİLMESİ

Pokrovsk şehri Ukrayna için önemli bir ulaşım merkezi. Düşerse, Rus kuvvetleri bölgedeki ana tedarik yollarından birini kesmiş olacak.

Bu muhtemelen Ukrayna'yı Chasiv Yar'dan çekilmeye zorlayacak ve cephe hattı Kramatorsk'a yaklaşacak.

Ukrayna için bu, Kremlin'in işgalin başından bu yana ele geçirmek için mücadele ettiği Donetsk bölgesinin neredeyse tamamının kaybedilmesi anlamına gelecek.

Ukrayna'nın korumaya çalıştığı kritik şehir: Pokrovsk'ta neler oluyor? - 4

"KURSK SALDIRISI ETKİSİZ KALDI"

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik müdahalesinin Moskova'yı doğu Ukrayna'daki askerlerini çekmeye zorlayamadığını itiraf etti.

Bazı analistler ise askerlerin moralini yükseltmeye yardımcı olan bu hamlenin, stratejik ikmal yolunu Rus saldırılarına açık hale getirdiğini savunuyor.

Ukrayna'nın korumaya çalıştığı kritik şehir: Pokrovsk'ta neler oluyor? - 5

BU ŞEHİR MOSKOVA'NIN EN BÜYÜK ÖNCELİĞİ

Pazar günü Rusya, Pokrovsk'a sadece 10 kilometre uzaklıktaki Novohrodivka köyünün kontrolünü ele geçirdiğini iddia etti.

Pokrovsk, açıkça Moskova'nın en büyük önceliği konumunda.

Pokrovsk askeri yönetiminin başkanı Serhiy Dobryak'a göre, bu cephede her Ukraynalı askere 10 Rus askeri düşüyor.

Ukrayna'nın korumaya çalıştığı kritik şehir: Pokrovsk'ta neler oluyor? - 6

Rusya, son saldırısında Pokrovsk'taki bir trafo merkezini vurdu ve şehrin yarısını elektriksiz bıraktı. Saldırılar ayrıca su kaynaklarını da tahrip etti.

Ukrayna'nın korumaya çalıştığı kritik şehir: Pokrovsk'ta neler oluyor? - 7

ÜRKÜTÜCÜ SESSİZLİK

Şehir hızla ıssızlaşıyor. Sadece iki ay önce, burada hala 48 bin kişi yaşıyordu.Bugün bu kişilerin yarısı çoktan ayrıldı.

Mağazalar ve süpermarketlerle dolu hareketli şehir merkezi ürkütücü derecede sessiz. Bankalar, süpermarketler ve çoğu kafe kapalı. Şehir hastanesi de boşaltıldı.

Ukrayna'nın korumaya çalıştığı kritik şehir: Pokrovsk'ta neler oluyor? - 8

ASKERİ YARDIMDA KRİTİK GECİKME

ABD askeri yardımının ülkeye ulaştırılmasında aylarca süren gecikme, kritik bir mühimmat kıtlığına ve moralde büyük bir düşüşe yol açtı.

Ukrayna'nın korumaya çalıştığı kritik şehir: Pokrovsk'ta neler oluyor? - 9

RUS ORDUSUNUN SAVAŞ HEDEFLERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, amacının Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamını kontrol altına almak olduğunu açıkça belirtiyor.

Önemli bir askeri ve tedarik merkezi olan Pokrovsk'u ele geçirmek ise bu hedefe doğru atılmış önemli bir adım olacak.

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