Ukrayna'nın kritik kentinde son durum: Wagner paralı askerleri Bakhmut’un içinde ilerliyor

Konaşenkov, "245’ten fazla Ukrayna askeri, bir tank, bir zırhlı personel taşıyıcı, iki zırhlı savaş aracı, üç pikap, 8 araba, Msta-B obüs, 2 adet D-20 obüs ve 3 Grad çok namlulu roketatar vuruldu." diye konuştu.