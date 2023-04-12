Ukrayna'nın kritik kentinde son durum: Wagner paralı askerleri Bakhmut’un içinde ilerliyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı savaşçıların Bakhmut’ta ilerlediğini açıkladı. Konaşenkov, bu şehre Çasov Yar, Bogdanovka ve Konstantinovka şehirlerinden girmeye çalışan Ukrayna birliklerinin Rus ordusu tarafından vurulduğunu söyledi. Donetsk bölgesinde yer alan şehir, aylardır Rus saldırılarının merkezi konumunda bulunuyor. Uzmanlar kentin düşmesinin savaşın seyrini Rusya lehine değiştirebileceğini belirtiyor.

Ukrayna'nın kritik kentinde son durum: Wagner paralı askerleri Bakhmut’un içinde ilerliyor - 1

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki savaşta eylemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, tüm cephelerde saldırıların sürdüğünü ve Ukrayna ordusunun kayıplar verdiğini anlattı.

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Ukrayna'nın kritik kentinde son durum: Wagner paralı askerleri Bakhmut’un içinde ilerliyor - 2

Bakhmut’ta Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı paralı savaşçıların eylemlerine ilişkin de bilgi paylaşan Konaşenkov, "Donetsk yönünde Artyömovsk’ta (Bakhmut) Wagner saldırı müfrezeleri üç mahalleyi ele geçirdi. Hava indirme birlikleri, saldırı müfrezelerinin kanatlarındaki düşmanın eylemlerini engelledi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın kritik kentinde son durum: Wagner paralı askerleri Bakhmut’un içinde ilerliyor - 3

Rus hava taktik ve operasyonel birlikleri, füze ve topçu birliklerinin saldırılarıyla Çasov Yar ve Bogdanovka şehirlerinden Bakhmut’a girmeye çalışan Ukrayna askeri güçlerinin vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, Ukrayna ordusunun 28. Mekanize Tugayına bağlı birliklerin de Konstantinovka yerleşim birimi yakınlarında etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Ukrayna'nın kritik kentinde son durum: Wagner paralı askerleri Bakhmut’un içinde ilerliyor - 4

52 ATIŞ YAPILDI

Bu bölgede son bir günde Rus hava kuvvetlerine ait uçakların 8 sorti gerçekleştirdiğini kaydeden Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin bu bölgeye 52 atış yaptığını bildirdi.

Ukrayna'nın kritik kentinde son durum: Wagner paralı askerleri Bakhmut’un içinde ilerliyor - 5

Konaşenkov, "245’ten fazla Ukrayna askeri, bir tank, bir zırhlı personel taşıyıcı, iki zırhlı savaş aracı, üç pikap, 8 araba, Msta-B obüs, 2 adet D-20 obüs ve 3 Grad çok namlulu roketatar vuruldu." diye konuştu.

Ukrayna'nın kritik kentinde son durum: Wagner paralı askerleri Bakhmut’un içinde ilerliyor - 6

Ayrıca Harkiv bölgesinde ABD üretimi "Paladin" ve Polonya üretimi "Krab" kundak motorlu topçu sistemini vurduklarını belirten Konaşenkov, Rus Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Krasnıy Liman yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-24 savaş uçağı düşürdüğünü söyledi.

Ukrayna'nın kritik kentinde son durum: Wagner paralı askerleri Bakhmut’un içinde ilerliyor - 7

BAKHMUT'UN DÜŞMESİ NE ANLAMA GELİYOR? 

Uzmanlar, Bakhmut’un kendi içinde çok az askeri değere sahip olduğunu söylüyorlar, ancak düşerse diğer şehirler Rus güçlerine açık bir hedef haline gelecek ve  savaşın seyri Rusya lehine değiştirecek. 

Ukrayna'nın kritik kentinde son durum: Wagner paralı askerleri Bakhmut’un içinde ilerliyor - 8

Bölgedeki Rus birlikleri ise Wagner paramiliter paralı askerleri tarafından destekleniyor. Paralı askerlerin başındaki isim olan Yevgeniy Prigozhin'in kenti siyasi bir ödül olarak ele geçirmek istediği belirtiliyor.

Ukrayna'nın kritik kentinde son durum: Wagner paralı askerleri Bakhmut’un içinde ilerliyor - 9
Ukrayna'nın kritik kentinde son durum: Wagner paralı askerleri Bakhmut’un içinde ilerliyor - 10
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