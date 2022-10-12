Ukrayna'nın Liman kentinde yeni toplu mezar bulundu

"EN KÜÇÜĞÜ SADECE 1 YAŞINDAYDI"

Başsavcılık, yetkililerin bazıları çocuklara ait olmak üzere 110 hendek sayıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “En küçüğü sadece bir yaşında. Ailesinin yanına gömüldü" denildi.