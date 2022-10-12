Ukrayna'nın Liman kentinde yeni toplu mezar bulundu

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki yakın zamanda Ruslardan geri alınan Liman kasabasında yeni bir toplu mezar bulundu. Yetkililer, bölgede kazılan 110 hendek sayıldığını ve en yüçüğü bir yaşında olan 55 kişinin cenazesinin çıkarılarak kasabadaki bir mezarlığa gömüldüğünü söyledi. Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler (BM) ve batılı ülkelere, Rusya'yı Ukrayna'da savaş suçları işlemekle suçlarken, Rusya bu iddiaları defalarca inkar etti.

Ukrayna'nın Liman kentinde yeni toplu mezar bulundu - 1

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, 1 Ekim'de Rus güçlerinden geri alınan Liman'da kasabasında, aralarında sivillerin de olduğu 55 kişinin cesedinin bulunduğunu söyledi. 

Ukrayna'nın Liman kentinde yeni toplu mezar bulundu - 2

"EN KÜÇÜĞÜ SADECE 1 YAŞINDAYDI"

Başsavcılık, yetkililerin bazıları çocuklara ait olmak üzere 110 hendek sayıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “En küçüğü sadece bir yaşında. Ailesinin yanına gömüldü" denildi.

Ukrayna'nın Liman kentinde yeni toplu mezar bulundu - 3

Diğer taraftan Kyrylenko, mezardan çıkarılan 55 cesetle ilgili ön otopsi sonuçlarının, ölümlerin "patlayıcı, mermi yaralanmaları ve kurşun yaralanmaları"ndan kaynaklandığını gösterdiğini söyledi.

Ukrayna'nın Liman kentinde yeni toplu mezar bulundu - 4

Kyrylenko, "Özellikle sivil kurbanlar arasında işkenceyi de dışlamıyoruz. Ancak bunu yalnızca adli tıp uzmanları kesin olarak söyleyebilir” diye konuştu.

Ukrayna'nın Liman kentinde yeni toplu mezar bulundu - 5

IZYUM'DA VE BUÇA'DA DA TOPLU MEZARLAR BULUNMUŞTU

Diğer taraftan, haftalar önce Ukrayna'nın Rusya'dan geri kazandığı Harkov bölgesindeki İzyum'da ve geçen Mart ayında Kiev yakınındaki Buça'da da toplu mezarlar bulunmuştu. 

Ukrayna'nın Liman kentinde yeni toplu mezar bulundu - 6

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ülkede bulunan toplu mezarların "Rusya gittiği yere ölüm götürüyor" değerlendirmesini yapmıştı.  

Ukrayna'nın Liman kentinde yeni toplu mezar bulundu - 7

Birleşmiş Milletler (BM) daha önce Rusya'yı Ukrayna'da savaş suçları işlemekle suçlamış, Kremlin ise bunu defalarca sivilleri hedef aldığını defalarca reddetmişti.

Ukrayna'nın Liman kentinde yeni toplu mezar bulundu - 8
Ukrayna'nın Liman kentinde yeni toplu mezar bulundu - 9
Ukrayna'nın Liman kentinde yeni toplu mezar bulundu - 10
Ukrayna'nın Liman kentinde yeni toplu mezar bulundu - 11

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