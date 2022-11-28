Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor

Bazı insanların Liman'a geri dönmeye başladığını kaydeden Ugvinenko, henüz burada gaz ve suyun olmadığı için yaşam şartlarının zor olduğunu, sivillere her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını, hayatın normale dönmesi için devletin elinden geleni yapmaya devam ettiğini belirtti.