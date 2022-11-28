Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor

Ukrayna ordusunun ekim başında yeniden kontrolü sağladığı Donetsk bölgesindeki Liman şehrinde yaşam mücadelesi veren siviller, Rus hava saldırılarının yanı sıra artık soğuk havanın getirdiği zorluklarla da karşı karşıya bulunuyor. Yoğun çatışmalar nedeniyle birçok evin, başta demir yolu ve enerji olmak üzere altyapının yıkıldığı şehirde Rus hava saldırıları devam ediyor.

Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 1

Ukrayna ordusunun düzenlediği karşı saldırı sonucu Rus güçlerinden geri alınan şehirde doğal gaz ve su hatları henüz faaliyete geçirilemedi.

Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 2

Yerel yönetim ve güvenlik birimleri hayatın normale dönmesi için yoğun çalışmalarını sürdürse de Liman'da kalan sivilleri kentteki ağır yıkım nedeniyle zorlu bir kış bekliyor.

Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 3

Elektrik hizmetinin kısmen verildiği şehirde yaşayanlar her gün dağıtılan yardımları alabilmek için sıraya giriyor.

Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 4

Savaşın başından beri sığınaklarda ve apartmanların altındaki depolarda kalan siviller, bu sayede yoğun saldırılardan sağ kalmayı başarabildi.

Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 5

Liman'ın girişindeki bir semtte ciddi hasar gören bir apartmanda yaşayanlar da aylardır sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 6

Apartman sakinlerinden 68 yaşındaki Nadejda Karuvkina, AA muhabirine, "25 Nisan'dan beri, 7 aydır sığınakta yaşıyoruz. Apartmana yönelik füze saldırısı olmuştu ve buraya inmiştik. İki gün önce de buraya saldırı oldu. Saldırı olunca her şey sallanıyor. Füze bizden 200 metre uzağımıza düştü. İki gün üst üste saldırılar oldu" dedi.

Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 7

Kavurkina'nın torunu 6 yaşındaki Nastiya, Liman'a ilk füze saldırılarının düzenlendiği günleri hatırlayarak "Ben hiç korkmadım ama babaannem korkudan masanın altına girerek saklandı" dedi.

Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 8

Sığınakta tek çocuk olduğunu, oyuncaklarla zaman geçirmeye çalıştığını ifade eden Nastiya, saldırı olmadığı günlerde dışarıya çıkarak komşu apartmanın deposunda kalan daha büyük arkadaşıyla oynadığını anlattı.

Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 9

Nastiya, "Burada yaşamak zor. Arkadaşlarım yanımda değil. Herkes gitti buradan. Ben ise burada yalnızım. Savaşın bitmesini hayal ediyorum" diye konuştu.

Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 10

"NEREDEYSE HER GÜN FÜZE SALDIRILARI DÜZENLİYORLAR"

Liman Polis Müdürü Albay İgor Ugvinenko, sıcak çatışmaların yaşandığı cephe hattının şehirden 20 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek "Şehirde durum stabil ama Rus hava saldırıları devam ediyor. Saldırılarda çeşitli füzeleri kullanıyorlar. Neredeyse her gün füze saldırıları düzenliyorlar" dedi.

Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 11

Bazı insanların Liman'a geri dönmeye başladığını kaydeden Ugvinenko, henüz burada gaz ve suyun olmadığı için yaşam şartlarının zor olduğunu, sivillere her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını, hayatın normale dönmesi için devletin elinden geleni yapmaya devam ettiğini belirtti.

Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 12
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 13
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 14
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 15
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 16
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 17
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 18
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 19
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 20
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 21
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 22
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 23
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 24
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 25
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 26
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 27
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 28
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 29
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 30
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 31
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 32
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 33
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 34
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 35
Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor - 36

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