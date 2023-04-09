Ukrayna'nın mülteci yunusları yeni yuvalarına kavuştu

Rumen yunus eğitmeni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'dan meslektaşlarımız geldi. Onlarla çok iyi anlaşıyoruz. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. O dil yunuslarımız. Bizim için yeni bir deneyim oldu. hayvanlarımız farklıydı."