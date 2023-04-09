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Ukrayna'nın mültecileri yunusları yeni yuvalarına kavuştu

Rusya-Ukrayna savaşı hayvanları da etkiliyor. Ukrayna'nın Kharkiv kentindeki bir su parkında bulunana yunus ve deniz aslanları tahliye edilerek eğitmenleri ile birilikte Romanya'ya gönderildi.

Ukrayna'nın mültecileri yunusları yeni yuvalarına kavuştu - 1

Rusya-Ukrayna Savaşı savaşı nedeniyle, yalnızca insanlar değil hayvanlar da oldukça kötü bir drumunda. Kiki, Maya, Marusia ve Veterok isimli yunuslar, Ukrayna'nın Kharkiv kentinde yer alan bir su parkında tutuluyorlardı. Savaş başlar başlamaz su parkı yetkilileri yunusları ve 3 deniz aslanını tahliye etmek için girişim başlattı.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna'nın mültecileri yunusları yeni yuvalarına kavuştu - 2

4 yunus ve 3 deniz aslanı önce Odessa'ya götürüldü. Ardından Romanya'nın Köstence kentindeki bir su parkıyla temasa geçildi. Hayvanların Avrupa Birliği (AB) ülkesine girebilmesi için gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından yunus ve deniz aslanları en sonunda Köstence'ye götürülebildi.

Ukrayna'nın mültecileri yunusları yeni yuvalarına kavuştu - 3

"ORTAK DİLİMİZ YUNUSLAR"

Yunuslar ve deniz aslanları şimdi bu su parkında diğer yunuslarla birlikte kalıyor. Eğitmenleri ve veterinerleri de Köstence'deki su parkına görev yapmaya başladı. Dil sorunu olsa da Ukraynalı eğitmenler Rumen meslektaşlarıyla yunuslar sayesinde anlaşabiliyor.

Ukrayna'nın mültecileri yunusları yeni yuvalarına kavuştu - 4

Rumen yunus eğitmeni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'dan meslektaşlarımız geldi. Onlarla çok iyi anlaşıyoruz. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. O dil yunuslarımız. Bizim için yeni bir deneyim oldu. hayvanlarımız farklıydı."

Ukrayna'nın mültecileri yunusları yeni yuvalarına kavuştu - 5

Onlar yaşlı iki dişi yunusu vardı, bizimkiler gençti. İlk başta birbirleriyle bağlantı kuramadılar ama sonra alıştılar." diye konuştu.

Ukrayna'dan gelen yunus ve deniz aslanları haziran ayından beri su parkında gösterilere katılıyor.

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