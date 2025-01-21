Ukrayna'nın özel taburu: "Tek görevleri Kuzey Korelileri avlamak"
Ukrayna özel kuvvetlerinden bir tabur asker, Kuzey Koreli birlikleri yakalamak ve canlı olarak ele geçirmek için özel olarak görevlendirildi. Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Koreli iki asker ilk kez canlı olarak ele geçirildi. Ukraynalı subaylar, Kuzey Koreli askerlerin bulunma anını Amerikan gazetesi Wall Street Journal'a anlattı. Aktarılana göre Rus obüsleri, Ukraynalılar ve esirleri ormanda ilerlerken, alışılmadık derecede yoğun bir bombardıman başlattı. Ukraynalı komutan o anları, "Ruslar o an ellerindeki tüm kaynakları, hem Korelilerden hem de bizden kurtulmak için kullandılar" ifadeleriyle anlattı.
KUZEY KORELİ ASKER ÖLÜMÜ BEKLİYORDU
Ukrayna özel kuvvetlerinden bir tabur asker, Rusya'nın Kursk bölgesindeki bir ormanda yalnız başına yatan yaralı bir Kuzey Kore askeri buldu.
Ukraynalıları fark eden genç asker, umutsuz bir tehdit olarak bir el bombası salladı.
TEK GÖREVLERİ KUZEY KORELİ AVLAMAK
Kuzey Koreliyi avlayan Ukrayna taburu, bu askeri bulmak için özel olarak görevlendirilmişti.
Tek görevi Kuzey Koreli birlikleri yakalamak ve canlı olarak ele geçirmek olan bu askerler, savaş alanını didik aramakla görevli.