Ukrayna'nın özel taburu: "Tek görevleri Kuzey Korelileri avlamak"

"ONA BİR ÇOCUK GİBİ DAVRANDIK"

Ukraynalı birliğin komutanı, bu durum için öğrendiği birkaç Korece cümleyi kullanarak onu sakinleştirmek için, "Kardeşim, her şey yolunda." dedi.

Kuzey Koreli, Ukraynalı subayın hatırladığına göre, sanki kendini havaya uçurmakla tehdit edercesine bir el bombası kaldırdı.

Tabur komutanı, "Ona bir çocuk gibi davrandık. Kendine zarar vermesini istemedik." dedi.