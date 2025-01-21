Ukrayna'nın özel taburu: "Tek görevleri Kuzey Korelileri avlamak"

Ukrayna özel kuvvetlerinden bir tabur asker, Kuzey Koreli birlikleri yakalamak ve canlı olarak ele geçirmek için özel olarak görevlendirildi. Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Koreli iki asker ilk kez canlı olarak ele geçirildi. Ukraynalı subaylar, Kuzey Koreli askerlerin bulunma anını Amerikan gazetesi Wall Street Journal'a anlattı. Aktarılana göre Rus obüsleri, Ukraynalılar ve esirleri ormanda ilerlerken, alışılmadık derecede yoğun bir bombardıman başlattı. Ukraynalı komutan o anları, "Ruslar o an ellerindeki tüm kaynakları, hem Korelilerden hem de bizden kurtulmak için kullandılar" ifadeleriyle anlattı.

Ukrayna'nın özel taburu: "Tek görevleri Kuzey Korelileri avlamak" - 1

KUZEY KORELİ ASKER ÖLÜMÜ BEKLİYORDU

Ukrayna özel kuvvetlerinden bir tabur asker, Rusya'nın Kursk bölgesindeki bir ormanda yalnız başına yatan yaralı bir Kuzey Kore askeri buldu.

Ukraynalıları fark eden genç asker, umutsuz bir tehdit olarak bir el bombası salladı.

TEK GÖREVLERİ KUZEY KORELİ AVLAMAK

Kuzey Koreliyi avlayan Ukrayna taburu, bu askeri bulmak için özel olarak görevlendirilmişti.

Tek görevi Kuzey Koreli birlikleri yakalamak ve canlı olarak ele geçirmek olan bu askerler, savaş alanını didik aramakla görevli.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna'nın özel taburu: "Tek görevleri Kuzey Korelileri avlamak" - 2

"ONA BİR ÇOCUK GİBİ DAVRANDIK"

Ukraynalı birliğin komutanı, bu durum için öğrendiği birkaç Korece cümleyi kullanarak onu sakinleştirmek için, "Kardeşim, her şey yolunda." dedi.

Kuzey Koreli, Ukraynalı subayın hatırladığına göre, sanki kendini havaya uçurmakla tehdit edercesine bir el bombası kaldırdı.

Tabur komutanı, "Ona bir çocuk gibi davrandık. Kendine zarar vermesini istemedik." dedi.

Ukrayna'nın özel taburu: "Tek görevleri Kuzey Korelileri avlamak" - 3

"HEM ONDAN HEM DE BİZDEN KURTULMAK İSTEDİLER"

Rus obüsleri, Ukraynalılar ve esirleri ormanda ilerlerken, alışılmadık derecede yoğun bir mermi yağmuruna tutmaya başladı.

Ukraynalı subay, "Ruslar o an ellerindeki tüm kaynakları, hem Korelilerden hem de bizden kurtulmak için kullandılar" dedi.

Ukrayna'nın özel taburu: "Tek görevleri Kuzey Korelileri avlamak" - 4

ÖZEL KUVVETKER GÖREVİNİ TAMAMLADI

Rus birlikleri bombardımana beş dakika ara verdiğinde, tahliye aracı hızla ilerledi.

Ukraynalı komutan ve adamları Kuzey Korelileri araca bindirdi ve araç hızla uzaklaştı. Özel kuvvetler görevlerini tamamlamıştı.

Ukrayna'nın özel taburu: "Tek görevleri Kuzey Korelileri avlamak" - 5

UKRAYNA SAVAŞINDA İLK KUZEY KORELİ ESİRLER

O ana kadar, Rusya için evlerinden binlerce kilometre uzakta savaşan çok sayıda Kuzey Kore askeri öldürülmüş veya yaralanmıştı, ancak hiçbiri esir alınmamıştı.

Bazıları, yara aldıktan sonra yakalanmalarını önlemek için kendi silah arkadaşları tarafından öldürülmüştü.

Diğerleri ise en liderleri Kim Jong Un'un adını haykırdıktan sonra teslim olmaktansa kendilerini öldürmeyi seçmişti.

Ukrayna'nın özel taburu: "Tek görevleri Kuzey Korelileri avlamak" - 6

ESİRLERE NE OLACAK?

İki esirin geleceği belirsiz.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rus esaretindeki Ukraynalılarla takas karşılığında onları Kim Jong Un'a iade etmeye hazır olduğunu söyledi, ancak şimdilik Ukrayna'nın gözetiminde kalmaya devam ediyorlar.

Ukrayna'nın özel taburu: "Tek görevleri Kuzey Korelileri avlamak" - 7

KURSK BÖLGESİNDE KONUŞLANDILAR

Kuzey Kore birlikleri ilk kez aralık ayının ortalarında savaş alanına çıktı.

Bu birlikler, ağustos ayından bu yana Ukrayna'nın kısmen işgali altında olan Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırıldı.

Ukraynalı yetkililer, en az 12 bin Kuzey Koreli askerin bölgede konuşlandırıldığını tahmin ediyor.

Ukrayna'nın özel taburu: "Tek görevleri Kuzey Korelileri avlamak" - 8
DAHA FAZLA GÖSTER