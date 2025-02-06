Ukrayna’nın robot askerleri cephede: Savaşta insanın yerini teknoloji alıyor
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 4'üncü yılına günler kala, Kiev yönetimi teknoloji atılımı yapmaya hazırlanıyor. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, cephede konuşlandırılmak üzere robotik araç birimleri oluşturacaklarını duyurdu. Peki bu robot askerler savaşta nasıl bir rol üstlenecek?
Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, ordunun, cephede konuşlandırılmak üzere robotik araç birimleri oluşturacağını açıkladı.
Bakanlık, Telegram mesajlaşma programında yaptığı duyuruda, üzerine silah monte edilmiş bir robotik aracın fotoğrafını yayınladı.
İnsansız araçlar, özellikle de havadan kullanılanlar, savaşta kilit bir silah türü haline geldi.