Ukrayna’nın robot askerleri cephede: Savaşta insanın yerini teknoloji alıyor

"HAYATLARI KURTARAN ORDU" HEDEFİ

Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov aralık ayında Reuters'a yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bu yıl on binlerce mürettebatsız robotik kara aracına ihtiyaç duyacağını söyledi.

Savaşın her iki tarafındaki birimler, genellikle bir pilot tarafından kamera aracılığıyla uzaktan kontrol edilen UGV'leri zaten kullanıyordu.

Savunma Bakanı, robot araçların saldırı, savunma, lojistik, yaralıların tahliyesi ve mayın döşenmesi ya da temizlenmesi için kullanılacağını bildirdi.

Umerov, “Amacımız, yenilikçi teknolojilerin en tehlikeli görevleri yerine getirmeye yardımcı olduğu ve savunucularımızın hayatlarını kurtardığı bir ordu yaratmaktır” diye konuştu.