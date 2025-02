Ukrayna’nın robot askerleri cephede: Savaşta insanın yerini teknoloji alıyor

MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK ASKER YERİNE GEÇECEKLER

Yetkililer, her iki tarafın da her ay on binlerce insansız hava aracını havaya konuşlandırması ve Ukrayna'nın insan gücü rezervlerinin azalmasıyla birlikte, karadaki “mümkün olduğunca çok sayıda” askerin İnsansız Kara Araçları (İKA) ile değiştirilmesi için bir yarışın başladığını söylüyor.

Açıklamada, projenin 2024 yazından bu yana askerlerle işbirliği içinde yürütülen denemelere dayandığı belirtildi.

Ukrayna ordusu Kursk cephesinde Rus ordusu saflarına katılan Kuzey Kore askerleriyle de savaşıyor.