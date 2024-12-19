Ukrayna'nın yeni lazer silahı: 2 kilometreden uçak düşürebilecek!
Yeni bir açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, yaklaşık 2 kilometre uzaktaki hedefleri vurabilen bir lazer silahı geliştirdi. Geliştirme süreci devam eden silahın "Tryzub" yani Ukraynacada "üç dişli mızrak" anlamına gelen bir ismi var. Bu gelişme büyük önem taşıyor çünkü lazer silahlarına yalnızca ABD, Çin ve İsrail'in sahip olduğu biliniyor.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İnsansız Sistemler Komutanı Vadim Suharevskyi, ülkenin yaklaşık 2 kilometre uzaktaki hedefleri vurabilen bir lazer silahı geliştirdiğini iddia etti.
Suharevskyi, bu hafta Kiev'de düzenlenen savunma zirvesinde yaptığı konuşmada, "Bugün bu lazerle 2 kilometreden yüksekte uçakları vurabiliyoruz." dedi.