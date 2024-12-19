Ukrayna'nın yeni lazer silahı: 2 kilometreden uçak düşürebilecek!

Yeni bir açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, yaklaşık 2 kilometre uzaktaki hedefleri vurabilen bir lazer silahı geliştirdi. Geliştirme süreci devam eden silahın "Tryzub" yani Ukraynacada "üç dişli mızrak" anlamına gelen bir ismi var. Bu gelişme büyük önem taşıyor çünkü lazer silahlarına yalnızca ABD, Çin ve İsrail'in sahip olduğu biliniyor.

Ukrayna'nın yeni lazer silahı: 2 kilometreden uçak düşürebilecek! - 1

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İnsansız Sistemler Komutanı Vadim Suharevskyi, ülkenin yaklaşık 2 kilometre uzaktaki hedefleri vurabilen bir lazer silahı geliştirdiğini iddia etti.

Suharevskyi, bu hafta Kiev'de düzenlenen savunma zirvesinde yaptığı konuşmada, "Bugün bu lazerle 2 kilometreden yüksekte uçakları vurabiliyoruz." dedi.

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Ukrayna'nın yeni lazer silahı: 2 kilometreden uçak düşürebilecek! - 2

Interfax-Ukrayna haber ajansının bildirdiğine göre, "Gerçekten işe yarıyor, gerçekten var" diyen uzman, silahın ölçeğini ve yeteneklerini geliştirmek için çaba sarf edildiğini sözlerine ekledi.

Ukrayna'nın yeni lazer silahı: 2 kilometreden uçak düşürebilecek! - 3

Lazer, Ukrayna'nın bağımsızlığını, gücünü ve birliğini temsil eden ulusal sembolü olan "Tryzub" yani Ukraynacada "üç dişli mızrak" anlamına geliyor.

Sukharevskyi, Tryzub lazeri hakkında daha fazla ayrıntı sunmadı.

Ukrayna'nın yeni lazer silahı: 2 kilometreden uçak düşürebilecek! - 4

Lazer yönlendirilmiş enerji silahlarının özellikle Rusya tarafından konuşlandırılan yavaş ve alçaktan uçan İHA'lara karşı etkili olduğu çünkü bu İHA'ların ısıya karşı hassas ve nispeten kırılgan parçalardan oluştuğu belirtildi.

Ukrayna'nın yeni lazer silahı: 2 kilometreden uçak düşürebilecek! - 5

Lazer silahlarına yalnızca ABD, Çin ve İsrail'in sahip olduğu biliniyor.

İngiltere ayrıca şu anda DragonFire adı verilen ve 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanan kendi lazer silah sistemini geliştiriyor.

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