Ukrayna'nın yeni lazer silahı: 2 kilometreden uçak düşürebilecek!

Lazer yönlendirilmiş enerji silahlarının özellikle Rusya tarafından konuşlandırılan yavaş ve alçaktan uçan İHA'lara karşı etkili olduğu çünkü bu İHA'ların ısıya karşı hassas ve nispeten kırılgan parçalardan oluştuğu belirtildi.