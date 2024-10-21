Ülke karanlığa gömülmüştü: Küba'yı bu kez de tropik fırtına vurdu

Günlerdir elektrik arızasıyla mücadele eden Küba’yı bu kez Oscar Tropik Fırtınası vurdu. Bahamalar’ın ardından Küba’ya ulaşan tropikal fırtına ülkede şiddetli rüzgar ve yağışa neden oldu.

Dün akşam saatlerinde Küba'nın doğusundaki Guantanamo eyaletine bağlı Baracoa şehri yakınlarında karaya ulaşan Oscar Tropik Fırtınası ülkenin doğu eyaletlerinde fırtına ve yağışın yanı sıra alçak bölgelerde orta şiddette su baskınlarına da neden oldu.