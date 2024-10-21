Ülke karanlığa gömülmüştü: Küba'yı bu kez de tropik fırtına vurdu

Küba'da 18 Ekim'den bu yana milyonlarca kişinin elektriksiz kalmasına neden olan Antonio Guiteras Elektrik Santrali'ndeki arıza günlerdir giderilemezken, Küba'yı bu kez Oscar Tropik Fırtınası vurdu. Oscar Tropik Fırtınası ülkenin doğu eyaletlerinde fırtına ve yağışın yanı sıra alçak bölgelerde orta şiddette su baskınlarına da neden oldu.

Ülke karanlığa gömülmüştü: Küba'yı bu kez de tropik fırtına vurdu - 1

10 MİLYON KİŞİ KARANLIKTA KALDI

Küba’nın Matanzas kentinde bulunan Antonio Guiteras Elektrik Santrali’nde ilk olarak cuma günü öğle saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişi karanlıkta kaldı.

Yetkililerin yoğun çalışmalarının ardından bazı bölgelere elektrik verilse de ülkenin yüzde 80’inden fazlası günlerdir karanlığa gömülmüş halde.

Son 48 saat içinde elektrik santralinde yaşanan dördüncü arıza nedeniyle ülkede ciddi derece gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor. 

Sorunun çözülerek elektrik kesintilerinin bugün ya da yarın giderileceğini açıklayan yetkililer, ülkeye ulaşan Oscar Tropik Fırtınası nedeniyle çalışmaların aksadığını ifade etti.

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Ülke karanlığa gömülmüştü: Küba'yı bu kez de tropik fırtına vurdu - 2

Günlerdir elektrik arızasıyla mücadele eden Küba’yı bu kez Oscar Tropik Fırtınası vurdu. Bahamalar’ın ardından Küba’ya ulaşan tropikal fırtına ülkede şiddetli rüzgar ve yağışa neden oldu.

Dün akşam saatlerinde Küba'nın doğusundaki Guantanamo eyaletine bağlı Baracoa şehri yakınlarında karaya ulaşan Oscar Tropik Fırtınası ülkenin doğu eyaletlerinde fırtına ve yağışın yanı sıra alçak bölgelerde orta şiddette su baskınlarına da neden oldu.

Ülke karanlığa gömülmüştü: Küba'yı bu kez de tropik fırtına vurdu - 3

İKİ METRELİK DALGALAR

Yaklaşık iki metrelik dalgalar sahili vururken Baracoa'da evlerin çatı ve duvarlarında hasar oluştu.

Yetkililerin tahliye bekleyenler için 20 merkez kurduğu ifade edilirken tropik fırtınanın yarın etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı.

Ülke karanlığa gömülmüştü: Küba'yı bu kez de tropik fırtına vurdu - 4

HAVANA SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Yaklaşık 2 milyon nüfuslu başkent Havana komple karanlığa ve sessizliğe gömülürken kentin çeşitli noktalarına da askerler konuşlandırıldı.

Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Havana’da yaşayanlar hükümeti tencere-tavalı protesto etti.

Gıda, su ve elektrik sıkıntısı nedeniyle öfkelenen eylemciler, San Miguel de Padron şehrinde çöp yığınlarıyla yolları kapattı.

Öfkeli kalabalık protestoya müdahale eden güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı.

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