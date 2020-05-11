Ülke ülke normalleşme adımları

ntv.com.tr 11.05.2020 - 12:00
Fransa'da normalleşme adımları gece yarısı itibariyle atılmaya başlandı.
Bu kapsamda ülke 55 gün sonra belgesiz şekilde dışarı çıkabildi.
Fransız Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu bilgiye göre, ülkede uygulanan 55 günlük karantina yaklaşık 70 bin kişinin hayatta kalmasını sağladı.
Mağazaların ve kuaförlerin büyük bir kısmı açıldı.
Ayrıca Fransa'da bütün okullar açıldı ancak isteyen veliler çocuklarını okula gönderebiliyor. Herhangi bir zorunluluk tanınmadı.
Toplu taşıma maske zorunluluğu getirildi.
Pekin'de ise bazı spor salonları açıldı.
Ancak salonlarda maske zorunluluğu bulunuyor.
Yunanistan ise normalleşme adımlarında 2. aşamaya geçtiğini duyurdu.
Bu kapsamda, sadece kitap satan dükkanların açıldığı ilk adımda, artık bütün mağazalar açıldı.
Ayrıca ülkede Lise son sınıflar bugün okula başladı. Birçok kamu görevlisi de iş başı yaptı.
Yunanistan'da 4 Mayıs'ya sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı.