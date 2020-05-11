Ülke ülke normalleşme adımları

Corona virüs salgınının yavaşladığı ülkelerde normalleşme adımları atılıyor. Bu kapsamda, Fransa 55 gün sonra ilk defa belgesiz olarak dışarı çıkabilirken Çin'in başkentinde spor salonları açıldı. Yunanistan ise ikinci normalleşme aşaması kapsamında ülkedeki bütün mağazalarını açma kararı aldı.

ntv.com.tr 11.05.2020 - 12:00

FRANSA

Fransa'da  normalleşme adımları gece yarısı itibariyle atılmaya başlandı. 

Bu kapsamda ülke 55 gün sonra belgesiz şekilde dışarı çıkabildi. 

Fransız Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu bilgiye göre, ülkede uygulanan 55 günlük karantina yaklaşık 70 bin kişinin hayatta kalmasını sağladı.  

Mağazaların ve kuaförlerin büyük bir kısmı açıldı. 

Ayrıca Fransa'da bütün okullar açıldı ancak isteyen veliler çocuklarını okula gönderebiliyor. Herhangi bir zorunluluk tanınmadı.

Toplu taşıma maske zorunluluğu getirildi.

PEKİN

Pekin'de ise bazı spor salonları açıldı.

Ancak salonlarda maske zorunluluğu bulunuyor.

Çinliler ise durumdan memnun olduklarını belirtiyor.

YUNANİSTAN

Yunanistan ise normalleşme adımlarında 2. aşamaya geçtiğini duyurdu.

Bu kapsamda, sadece kitap satan dükkanların açıldığı ilk adımda, artık bütün mağazalar açıldı.

Ayrıca ülkede Lise son sınıflar bugün okula başladı. Birçok kamu görevlisi de iş başı yaptı.

Yunanistan'da 4 Mayıs'ya sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. 

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