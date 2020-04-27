Ülkedeki olağanüstü hal corona virüs dinlemedi

Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından verilen kararda, ülkede bir günde 22 cinayetin işlenmesinin ardından olağanüstü hal ilan edildi.

Bu karar kapsamında çete liderleri ve üyelerinin bulunduğu hapishanelerde de hücre cezası emri verilince mahkumlar sosyal mesafe ve corona virüs önlemsiz müdahaleye mahkum kaldılar.

Bukele, Twitter'da paylaştığı mesajda şöyle yazdı: "Dış dünya ile temasa izin yok. Mağazalar kapalı kalacak ve tüm aktiviteler bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacaktır. Çete liderleri hücre hapsine girecek."