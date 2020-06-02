Ülkelere göre değişen farklı sosyal mesafe uzaklığı corona virüsten ne kadar koruyor?

ntv.com.tr 02.06.2020 - 17:17 | Son Güncelleme : 02.06.2020 - 17:18
Tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından fonlanan araştırmada, ülkelerin uyguladığı farklı sosyal mesafe uygulamalarının corona virüse yakalanma oranını ne ölçüde etkilediği inceledi.
DSÖ tarafından yapılan açıklamada daha önce bir metrelik sosyal mesafe uygulaması tavsiye edildi. Fransa, İsveç, Singapurr ve Avusturya BM ajansının önerisine uyuyor.
Bilim insanları yaptıkları çalışmanın sonucunda, DSÖ’nün tavsiyesi olan bir metrelik sosyal mesafenin virüse yakalanma riskini yüzde 80 oranında azalttığını buldular. Buna göre, enfekte olmuş bir hastadan iki metre uzakta iken virüse yakalanma oranın yüzde 1,3; bir metre uzaklıkta ise yüzde 2,6 olduğu açıklandı. Hiç sosyal mesafe uygulanmadığında ise risk yüzde 13’e çıkıyor.
Yani bir metrelik sosyal mesafe uygulanan bir toplumda her yüz kişiden 2,6'sı, hiç önlem uygulamayan bir ülkede ise her 100 kişiden 13’ü virüse yakalanıyor. Sosyal mesafenin 2 metre olduğu ülkelerde ise risk her yüz kişiden biri olarak değerlendiriliyor.