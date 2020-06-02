Ülkelere göre değişen farklı sosyal mesafe uzaklığı corona virüsten ne kadar koruyor?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından finanse edilen büyük bir araştırmada, farklı ülkelerin uyguladığı, ”1 metre”, “1,5 metre” ve “2 metre” lik sosyal mesafe uygulamalarının yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılımına etkisi analiz edildi. Araştırmacılar, 1 metrelik uygulamanın toplumdaki vaka ve ölüm sayısını yüzde 80 azalttığını ve normale dönüş sürecinde tedbirlere uyulmasına devam edilmesinin hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

ntv.com.tr 02.06.2020 - 17:17 | Son Güncelleme : 02.06.2020 - 17:18

Tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından fonlanan araştırmada, ülkelerin uyguladığı farklı sosyal mesafe uygulamalarının corona virüse yakalanma oranını ne ölçüde etkilediği inceledi. 

DSÖ, 1 METRELİK SOSYAL MESAFE UYGULAMASI ÖNERMİŞTİ

DSÖ tarafından yapılan açıklamada daha önce bir metrelik sosyal mesafe uygulaması tavsiye edildi. Fransa, İsveç, Singapurr ve Avusturya BM ajansının önerisine uyuyor. 

Almanya, Avustralya ve Hollanda da 1,5 metre; İngiltere, İsviçre, İspanya ve İtalya’da 2 metre sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye’deki vatandaşlar arasında ise en az 3-4 adım uzaklık olmasını tavsiye ediyor.

COVİD-19'A  YAKALANMA ORANI 1 METREDE 2,6; 2 METREDE 1,3 

Bilim insanları yaptıkları çalışmanın sonucunda, DSÖ’nün tavsiyesi olan bir metrelik sosyal mesafenin virüse yakalanma riskini yüzde 80 oranında azalttığını buldular. Buna göre, enfekte olmuş bir hastadan iki metre uzakta iken virüse yakalanma oranın yüzde 1,3; bir metre uzaklıkta ise yüzde 2,6 olduğu açıklandı. Hiç sosyal mesafe uygulanmadığında ise risk yüzde 13’e çıkıyor.

HİÇ ÖNLEM ALINMADIĞINDA RİSK YÜZDE 13'E ÇIKIYOR

Yani bir metrelik sosyal mesafe uygulanan bir toplumda her yüz kişiden 2,6'sı, hiç önlem uygulamayan bir ülkede ise her 100 kişiden 13’ü virüse yakalanıyor. Sosyal mesafenin 2 metre olduğu ülkelerde ise risk her yüz kişiden biri olarak değerlendiriliyor.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE UYGULAMAYA DEVAM EDİLMESİ KRİTİK

Araştırmacılar, bulgularından yola çıkarak normalleşme süreciyle, toplu taşıma araçlarında, restoranlarda, plajlarda, okul ve işyerinde sosyal mesafeye dikkat edilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Sosyal mesafe uygulamalarının toplumda Covid-19 oranını yüzde 80 ile yüzde 90 oranında düşürdüğünü vurgulayan araştırmacılar, önlem alınmadığı takdirde vakalarda hızlı bir artış olabileceğinin altını çizdi.

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