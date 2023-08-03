Ülkesini karaladı: Yarışı zorla bitiren yeğenini yarıştıran federasyon başkanı görevden alındı
Somali hükümeti, kilosu nedeniyle tepki alan ve yarışı zorla bitiren yeğenini Çin'deki yarışmaya gönderen Atletizm Federasyonu Başkanı'nı görevden aldı. Sporculuk geçmişi bulunmayan 20 yaşındaki Nasra Abukar Ali'nin, diğer atletlerin çok gerisinde kalması ve koşarken sık sık nefes nefese kalmasıyla dikkat çekmişti.
Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda Somali'yi temsil eden yarışmacının seçilmesine ilişkin tepkilerin ardından Atletizm Federasyonu Başkanı Khadiijo Dahir'in görevden alındığını duyurdu.