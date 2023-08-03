Ülkesini karaladı: Yarışı zorla bitiren yeğenini yarıştıran federasyon başkanı görevden alındı

Somali hükümeti, kilosu nedeniyle tepki alan ve yarışı zorla bitiren yeğenini Çin'deki yarışmaya gönderen Atletizm Federasyonu Başkanı'nı görevden aldı. Sporculuk geçmişi bulunmayan 20 yaşındaki Nasra Abukar Ali'nin, diğer atletlerin çok gerisinde kalması ve koşarken sık sık nefes nefese kalmasıyla dikkat çekmişti.

Ülkesini karaladı: Yarışı zorla bitiren yeğenini yarıştıran federasyon başkanı görevden alındı - 1

Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda Somali'yi temsil eden yarışmacının seçilmesine ilişkin tepkilerin ardından Atletizm Federasyonu Başkanı Khadiijo Dahir'in görevden alındığını duyurdu.

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Ülkesini karaladı: Yarışı zorla bitiren yeğenini yarıştıran federasyon başkanı görevden alındı - 2

"ÜLKESİNİ KARALADI"

Açıklamada, yarışmaya yeğenini gönderen Dahir hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "ülkeyi karalamak" suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Ülkesini karaladı: Yarışı zorla bitiren yeğenini yarıştıran federasyon başkanı görevden alındı - 3

Çin'deki 100 metre koşusuna katılan 20 yaşındaki Nasra Abukar Ali'nin fazla kilolu ve hazırlıksız olması Somalilerin tepkisini çekmişti. Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı, ayrıca Abukar Ali'nin sporcu ya da koşucu olmadığını belirtti.

Ülkesini karaladı: Yarışı zorla bitiren yeğenini yarıştıran federasyon başkanı görevden alındı - 4

Somalili sosyal medya kullanıcıları, hükümeti, ülkenin başarısızlığına yol açmakla suçlayarak sporcunun yolsuzluk yapılarak gönderildiğini ileri sürmüştü.

Ülkesini karaladı: Yarışı zorla bitiren yeğenini yarıştıran federasyon başkanı görevden alındı - 5
Ülkesini karaladı: Yarışı zorla bitiren yeğenini yarıştıran federasyon başkanı görevden alındı - 6
Ülkesini karaladı: Yarışı zorla bitiren yeğenini yarıştıran federasyon başkanı görevden alındı - 7
Ülkesini karaladı: Yarışı zorla bitiren yeğenini yarıştıran federasyon başkanı görevden alındı - 8
Ülkesini karaladı: Yarışı zorla bitiren yeğenini yarıştıran federasyon başkanı görevden alındı - 9
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