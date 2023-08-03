Ülkesini karaladı: Yarışı zorla bitiren yeğenini yarıştıran federasyon başkanı görevden alındı

Çin'deki 100 metre koşusuna katılan 20 yaşındaki Nasra Abukar Ali'nin fazla kilolu ve hazırlıksız olması Somalilerin tepkisini çekmişti. Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı, ayrıca Abukar Ali'nin sporcu ya da koşucu olmadığını belirtti.