Ulusal yas ilan edildi: Portekiz, tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle boğuşuyor

Portekiz'de 14 Eylül'den bu yana devam eden orman yangınları, yedi kişinin ölümüne neden oldu. Yangınlar, ülke tarihinin karşılaştığı en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçerken, bugüne kadar yanan bölgenin, başkent Lizbon'un 10 kat büyüklüğünde bir alana eşit olduğu belirtildi. Yangınlar nedeniyle ülkede ulusal yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi.

Ulusal yas ilan edildi: Portekiz, tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle boğuşuyor - 1

Portekiz'de 14 Eylül'den bu yana devam eden ve yedi kişinin ölümüne neden olan orman yangınları nedeniyle ülkede ulusal yas ilan edildi.

Ülkede bayraklar yarıya indirildi. 

DÜNYA HABERLERİ

Ulusal yas ilan edildi: Portekiz, tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle boğuşuyor - 2

Tarihinin en büyük orman yangınlarından birini yaşayan Portekiz'de, bugüne kadar yanan alanın başkent Lizbon'un 10 kat büyüklüğünde bir alana eşit olduğu belirtiliyor.

Ulusal yas ilan edildi: Portekiz, tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle boğuşuyor - 3

Özellikle ülkenin kuzey bölgesini etkileyen ve 120 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül eden yangınlar, yapılan müdahaleler ve yağışların başlamasıyla kontrol altına alındı.

Ulusal yas ilan edildi: Portekiz, tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle boğuşuyor - 4

Yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda bugüne kadar beş kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal yas ilan edildi: Portekiz, tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle boğuşuyor - 5

Yangınlar, Averio, Vila Real, Braga, Viseu ve Coimbra gibi ülkenin kuzeyindeki yerleşim yerlerinde bazı köyleri tamamen kül etti.

Yüzlerce kişi evsiz kaldı, binlerce araç kullanılamaz hale geldi.

Ulusal yas ilan edildi: Portekiz, tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle boğuşuyor - 6

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu, yangınların hâlâ 30'a yakın noktada devam ettiğini ancak kontrol altında olduğunu duyurdu.

Ulusal yas ilan edildi: Portekiz, tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle boğuşuyor - 7
Ulusal yas ilan edildi: Portekiz, tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle boğuşuyor - 8
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