Ulusal yas ilan edildi: Portekiz, tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle boğuşuyor
Portekiz'de 14 Eylül'den bu yana devam eden orman yangınları, yedi kişinin ölümüne neden oldu. Yangınlar, ülke tarihinin karşılaştığı en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçerken, bugüne kadar yanan bölgenin, başkent Lizbon'un 10 kat büyüklüğünde bir alana eşit olduğu belirtildi. Yangınlar nedeniyle ülkede ulusal yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi.
Portekiz'de 14 Eylül'den bu yana devam eden ve yedi kişinin ölümüne neden olan orman yangınları nedeniyle ülkede ulusal yas ilan edildi.
Ülkede bayraklar yarıya indirildi.