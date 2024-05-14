Uluslararası Adalet Divanı'nda gündem Refah: Güney Afrika'nın saldırıyı durdurma talebi görüşülecek
İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıların Gazzelilerin haklarını telafisi mümkün olmayan şekilde zarara uğrattığı gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) yeni tedbirlere hükmetmesine ilişkin talepleri 16 ve 17 Mayıs’taki duruşmalarda görüşülecek.
Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında, Divan'dan acilen hükmetmesini talep ettiği yeni tedbirlere ilişkin duruşmalar 16 ve 17 Mayıs'ta yapılacak.