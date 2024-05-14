Uluslararası Adalet Divanı'nda gündem Refah: Güney Afrika'nın saldırıyı durdurma talebi görüşülecek

TALEP EDİLEN YENİ TEDBİRLER

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı alınmasını talep ettiği yeni tedbirler şunları içeriyor:



1. İsrail, Refah'taki askeri saldırılarını durduracak ve derhal geri çekilecek.



2. İsrail, Gazze'deki durumu incelemek ve delillerin korunmasını ve saklanmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar ve gazetecilerin Gazze'ye engelsiz erişimini sağlamak ve kolaylaştırmak için derhal tüm etkili önlemleri alacak ve ordusunun erişimi engelleyecek şekilde hareket etmemesini sağlayacak.



3. İsrail, yeni tedbir kararının açıklanmasından sonra bir hafta içinde hem önceki tedbirlerin hem de yeni talep edilen tedbirlerin uygulanması için aldığı önlemleri anlatan erişime açık bir raporu Divan'a sunacak.