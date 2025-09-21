Uluslararası Barış Günü’nün tarihi ve anlamı: Geçmişten günümüze 1 Eylül’den 21 Eylül’e
Uluslararası Barış Günü (Barış Günü), her yıl 21 Eylül’de dünya genelinde kutlanır. 1981 yılında Birleşmiş Milletler’in oybirliğiyle aldığı kararla ilan edilen Barış Günü, tüm insanlığın farklılıkların ötesinde barışa bağlılığını göstermesi ve Barış Kültürü’nün inşasına katkıda bulunması için ortak bir tarih sunar.
