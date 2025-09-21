Uluslararası Barış Günü’nün tarihi ve anlamı: Geçmişten günümüze 1 Eylül’den 21 Eylül’e

Zamanla, barışın yalnızca savaşların başlangıcını anmakla değil, aynı zamanda kalıcı bir ideal olarak yaşatılması gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda 1981 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, eylül ayının üçüncü salısını "Uluslararası Barış Günü" ilan etti. Daha sonra, 7 Eylül 2001’de alınan A/RES/55/282 sayılı karar ile 21 Eylül tarihi resmî olarak Uluslararası Barış Günü kabul edildi. Bu karar, günü küresel ateşkes ve şiddetsizlik için özel bir zaman dilimine dönüştürdü.



Bugün artık 21 Eylül, dünyanın dört bir yanında kutlanan evrensel bir barış günü olarak kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler’in New York’taki merkezinde her yıl çalınan “Barış Çanı”, insanlığa ortak bir mesaj veriyor: "Yaşasın Tam Dünya Barışı."