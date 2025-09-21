Uluslararası Barış Günü’nün tarihi ve anlamı: Geçmişten günümüze 1 Eylül’den 21 Eylül’e

Uluslararası Barış Günü (Barış Günü), her yıl 21 Eylül’de dünya genelinde kutlanır. 1981 yılında Birleşmiş Milletler’in oybirliğiyle aldığı kararla ilan edilen Barış Günü, tüm insanlığın farklılıkların ötesinde barışa bağlılığını göstermesi ve Barış Kültürü’nün inşasına katkıda bulunması için ortak bir tarih sunar.

Uluslararası Barış Günü’nün tarihi ve anlamı: Geçmişten günümüze 1 Eylül’den 21 Eylül’e - 1

Uluslararası Barış Günü, her yıl 21 Eylül’de kutlanır ve uluslar, topluluklar ve bireyler arasında barışın teşvik edilmesine adanmıştır. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bu gün, çatışmaların çözümü, şiddetsizlik ve uyum üzerine düşünmeye teşvik eder. Dünya genelinde insanlar, barışçı bir toplum inşa etmenin önemini vurgulayan etkinliklere, tartışmalara ve faaliyetlere katılırlar.

DÜNYA HABERLERİ

Uluslararası Barış Günü’nün tarihi ve anlamı: Geçmişten günümüze 1 Eylül’den 21 Eylül’e - 2

1 EYLÜL'DEN 21 EYLÜL'E 

Dünya Barış Günü, insanlığın savaşsız ve huzurlu bir gelecek özleminin simgesidir. Ancak bu günün tarihi, farklı dönemlerde farklı anlamlar taşımıştır.

İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı tarih olan 1 Eylül 1939, uzun yıllar boyunca özellikle Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ülkeleri tarafından "Dünya Barış Günü" olarak anılmıştır. Bu tarihin seçilmesindeki amaç, savaşın yıkıcı sonuçlarını unutmamak ve barış içinde bir dünya için mücadele etmenin önemini hatırlatmaktı. 1 Eylül, savaşın açtığı yaraların taze olduğu yıllarda, barış çağrısının güçlü bir sembolü haline geldi.

Uluslararası Barış Günü’nün tarihi ve anlamı: Geçmişten günümüze 1 Eylül’den 21 Eylül’e - 3

Zamanla, barışın yalnızca savaşların başlangıcını anmakla değil, aynı zamanda kalıcı bir ideal olarak yaşatılması gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda 1981 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, eylül ayının üçüncü salısını "Uluslararası Barış Günü" ilan etti. Daha sonra, 7 Eylül 2001’de alınan A/RES/55/282 sayılı karar ile 21 Eylül tarihi resmî olarak Uluslararası Barış Günü kabul edildi. Bu karar, günü küresel ateşkes ve şiddetsizlik için özel bir zaman dilimine dönüştürdü.

Bugün artık 21 Eylül, dünyanın dört bir yanında kutlanan evrensel bir barış günü olarak kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler’in New York’taki merkezinde her yıl çalınan “Barış Çanı”, insanlığa ortak bir mesaj veriyor: "Yaşasın Tam Dünya Barışı."

Uluslararası Barış Günü’nün tarihi ve anlamı: Geçmişten günümüze 1 Eylül’den 21 Eylül’e - 4

ULUSLARASI BARIŞ GÜNÜ NEDEN İLAN EDİLDİ?

Uluslararası Barış Günü, 1981 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilmiştir. 2001 yılında ise Genel Kurul, bu günü oybirliğiyle şiddetsizlik ve küresel ateşkeslere adanmış bir dönem olarak kabul etmiştir.
Amacı, dünya genelinde barış ideallerini teşvik etmek ve ülkelerin çatışmaların çözümüne odaklanabileceği bir zemin sunmaktır. Zamanla bu gün, umut ve uluslararası iş birliğinin bir sembolü haline gelmiştir.

Uluslararası Barış Günü’nün tarihi ve anlamı: Geçmişten günümüze 1 Eylül’den 21 Eylül’e - 5

ULUSLARASI BARIŞ GÜNÜ ÖNEMİ 

Uluslararası Barış Günü, uyumun, şiddetsizliğin ve çatışmaların çözümünün önemini hatırlatan küresel bir simge olarak hizmet eder.

Bireyleri, toplulukları ve ulusları; anlayışı ve iş birliğini teşvik etmedeki rollerini düşünmeye yönlendirir.

Bu günün kutlanması, insanlara küçük ya da büyük somut adımlar atarak daha barışçıl, adil ve sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunma ilhamı verir.

DAHA FAZLA GÖSTER