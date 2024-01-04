Uluslararası Uzay İstasyonu'na veda: 2031 yılında Pasifik Okyanusu'na düşürülecek

UZAYDA FELAKET SENARYOSU

İstasyonun donanımının çoğu onlarca yıllık ve bu da istasyonun tehlikeli ve hatta yörüngede kontrol edilemez hale gelmesine neden olabilir.

Bu durum 1985'te Sovyetler Birliği'nin "Salyut 7" uzay istasyonunun başına geldi ve iki kozmonotun istasyonun kontrolünü yeniden sağlaması gerekti.

Uzmanlar benzer bir tecrübeyi bir kez daha yaşamak istemiyor.

Uzayda böyle bir felaketin bir kez daha yaşanmasını önlemek için istasyon 2031 yılında yörüngeden çıkarılacak ve atmosferden geçerek güvenli bir şekilde Pasifik Okyanusu'na inecek.