Uluslararası Uzay İstasyonu'na veda: 2031 yılında Pasifik Okyanusu'na düşürülecek
İnsanlık tarihinin en büyük projelerinden olan Uluslararası Uzay İstasyonu bir futbol sahası büyüklüğünde ve 200 filden daha ağır. Muazzam boyutlarından dolayı istasyonun yörüngeden çıkarılması da büyük bir mücadele gerektirecek. İstasyonun 2031 yılında kontrollü olarak Pasifik Okyanusu'na düşürülmesi planlanıyor.
Sekiz yıl sonra Pasifik Okyanus'unda sürüklenecek olursanız şok edici bir manzarayla karşılaşmanız mümkün.
İnsanlığın en büyük projelerinden biri olan 400 tonluk Uluslararası Uzay İstasyonu 8 yıl sonra 2031 yılında atmosfere girip gökyüzünü yararak Pasifik Okyanusu'na kontrollü düşürülecek.