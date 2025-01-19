Umut ışığı oldu: "Sihirli minibüs" Azul, yıkımın ortasında mavi rengiyle parlıyor

"NUTKUM TUTULDU"

CNN International’a konuşan Weinraub, “Buna inanamıyorum... her gün köpeğimle geçtiğim sokakta hayatta kalan tek şey otobüsümdü. Tüm evlerin yandığını görünce nutkum tutuldu ve Azul otobüsün, biz ona bu ismi verdik, hayatta kaldığına inanamıyorum” dedi.

İspanyolca “mavi” kelimesinden esinlenerek adını verdiği 1977 model minibüs daha önce arkadaşı Preston Martin'e aitti ve bir yıl boyunca içinde yaşamıştı.