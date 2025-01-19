Umut ışığı oldu: "Sihirli minibüs" Azul, yıkımın ortasında mavi rengiyle parlıyor
Los Angeles'ı küle çeviren yangınların yarattığı yıkımın ortasında ilginç bir kare objektiflere yansıdı. Mavi bir minibüs, yanan bölgenin ortasında sapasağlam duruyordu. Minibüsün sahibi, Megan Krystle Weinraub, arkadaşlarının bu şanslı araçtan hep “sihirli otobüs” diye söz ettiklerini söylüyor.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeki orman yangınlarının yarattığı trajediden ortaya çıkan en çarpıcı görüntülerden birinde, parlak mavi renkli eski model bir minibüs Malibu'daki yıkımın ortasında mucizevi bir şekilde el değmeden duruyor.
Minibüsün sahibi, sörf ve kaykay tasarımcısı Megan Krystle Weinraub, arkadaşlarının bu şanslı araçtan hep “sihirli otobüs” diye söz ettiklerini söylüyor.