Umut ışığı oldu: "Sihirli minibüs" Azul, yıkımın ortasında mavi rengiyle parlıyor

Los Angeles'ı küle çeviren yangınların yarattığı yıkımın ortasında ilginç bir kare objektiflere yansıdı. Mavi bir minibüs, yanan bölgenin ortasında sapasağlam duruyordu. Minibüsün sahibi, Megan Krystle Weinraub, arkadaşlarının bu şanslı araçtan hep “sihirli otobüs” diye söz ettiklerini söylüyor.

Umut ışığı oldu: "Sihirli minibüs" Azul, yıkımın ortasında mavi rengiyle parlıyor - 1

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeki orman yangınlarının yarattığı trajediden ortaya çıkan en çarpıcı görüntülerden birinde, parlak mavi renkli eski model bir minibüs Malibu'daki yıkımın ortasında mucizevi bir şekilde el değmeden duruyor.

Minibüsün sahibi, sörf ve kaykay tasarımcısı Megan Krystle Weinraub, arkadaşlarının bu şanslı araçtan hep “sihirli otobüs” diye söz ettiklerini söylüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Umut ışığı oldu: "Sihirli minibüs" Azul, yıkımın ortasında mavi rengiyle parlıyor - 2

"NUTKUM TUTULDU"

CNN International’a konuşan Weinraub, “Buna inanamıyorum... her gün köpeğimle geçtiğim sokakta hayatta kalan tek şey otobüsümdü. Tüm evlerin yandığını görünce nutkum tutuldu ve Azul otobüsün, biz ona bu ismi verdik, hayatta kaldığına inanamıyorum” dedi.

İspanyolca “mavi” kelimesinden esinlenerek adını verdiği 1977 model minibüs daha önce arkadaşı Preston Martin'e aitti ve bir yıl boyunca içinde yaşamıştı.

Umut ışığı oldu: "Sihirli minibüs" Azul, yıkımın ortasında mavi rengiyle parlıyor - 3

"UMUT IŞIĞI HALİNE GELDİ"

Associated Press'in haberine göre ikili, yangınların patlak vermesinden önceki pazar günü ikonik eğlence vagonuyla sörf yapmaya gitmiş ve Malibu mahallesine park etmişti.

Martin, “Umut ışığı gibi bir şey haline gelmesi çok güzel. Etrafındaki her şey kızarmış, yok olmuştu. Ve işte bu parlak mavi minibüs orada duruyor” diye konuştu.

Umut ışığı oldu: "Sihirli minibüs" Azul, yıkımın ortasında mavi rengiyle parlıyor - 4
DAHA FAZLA GÖSTER