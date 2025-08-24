Umut veren araştırma: Ölümcül tümörün çaresi var mı?

Fareler üzerinde yapılan deneylerde, glioblastomanın en hızlı şekilde beynin ak madde bölgelerinde yayıldığı gözlemlendi. Bu bölgeler, "akson" adı verilen sinir hücresi bağlantılarıyla dolu. Kanser büyüdükçe bu bağlantılar parçalanıyor ve "Wallerian dejenerasyonu" olarak bilinen bir temizlik sürecini tetikliyor.

Ancak bu sürecin beyni korumaktan ziyade, iltihaplanmayı artırdığı ve tümörün daha da hızlı yayılması için elverişli bir ortam oluşturduğu belirtildi. Araştırmacılar, hasar gören aksonları temizlemekle görevli olan proteinin hedef alınarak bu doğal onarım mekanizmasının tümör tarafından kötüye kullanılmasının önlenebileceğini düşünüyor.





