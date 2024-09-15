"Umutsuzluğun Sıcak Küveti": İçine giren her şeyi anında öldürüyor!

OTUZ METRE GENİŞLİĞİNDE "DİPSİZ" GÖLET

"Umutsuzluğun Sıcak Küveti" olarak adlandırılan tuhaf yapı çıplak gözle bakıldığında bulanık bir su birikintisi gibi görünse de o kadar ölümcüldür ki, içine giren hemen hemen her şey anında ölür.

Genişliği 30 metreyi bulan "dipsiz" gölet, yalnızca bir avuç canlının yaşayabileceği, aşırı tuzlu su, metan ve hidrojen sülfürden oluşan zehirli bir karışım içeriyor.