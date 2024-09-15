"Umutsuzluğun Sıcak Küveti": İçine giren her şeyi anında öldürüyor!

Bilim insanları genişliği 30 metreyi bulan "dipsiz" bir gölet keşfetti. Aşırı tuzlu su, metan ve hidrojen sülfür içeren zehirli bir karışımdan oluşan bu birikinti, içine giren çoğu canlı için ölümcül. Araştırmacılar, göletin kıyılarının sıcak sularında yüzmeye çalışan canlıların cesetleriyle dolu olduğunu buldu. Bilim insanları, hayvanların sadece ölmek için buraya geliyor olabileceğini öne sürüyor. Çıplak gözle bakıldığında bulanık bir su birikintisi gibi görünse de dünyanın en ölümcül sularından olan Umutsuzluğun Sıcak Küveti, Meksik Körfezi'nin derinliklerinde gizlenmeye devam ediyor...

"Umutsuzluğun Sıcak Küveti": İçine giren her şeyi anında öldürüyor! - 1

OTUZ METRE GENİŞLİĞİNDE "DİPSİZ" GÖLET

"Umutsuzluğun Sıcak Küveti" olarak adlandırılan tuhaf yapı çıplak gözle bakıldığında bulanık bir su birikintisi gibi görünse de o kadar ölümcüldür ki, içine giren hemen hemen her şey anında ölür.

Genişliği 30 metreyi bulan "dipsiz" gölet, yalnızca bir avuç canlının yaşayabileceği, aşırı tuzlu su, metan ve hidrojen sülfürden oluşan zehirli bir karışım içeriyor.

DÜNYA HABERLERİ

"Umutsuzluğun Sıcak Küveti": İçine giren her şeyi anında öldürüyor! - 2

KIYILARI HAYVAN CESETLERİYLE DOLU

Su birikintisi 2015 yılında keşfedildiğinde araştırmacılar, kıyılarının sıcak sularda yüzmeye çalışan canlıların cesetleriyle dolu olduğunu buldular.

Umutsuzluğun Sıcak Küveti, Ocean Exploration Trust tarafından Meksika Körfezi'nin derinliklerindeki "soğuk sızıntılar" üzerine yapılan bir araştırma sırasında keşfedildi.

Bu birikinti havuzu, Meksika Körfezi'nin bin metre derinliğinde yer alıyor.

"Umutsuzluğun Sıcak Küveti": İçine giren her şeyi anında öldürüyor! - 3

DİBİ BULUNAMAYAN BİRİKİNTİ

Hercules isimli uzaktan kumandalı bir araç kullanan araştırmacılar, deniz tabanından üç metre yüksekte, çoğunlukla minerallerden ve canlı midyelerden oluşan bir alan buldu.

Araştırmacılar, numune almak için ekipmanlarını bu birikinti içinde 19 metreden derine uzatmalarına rağmen, asla dibi bulamadılar.

"Umutsuzluğun Sıcak Küveti": İçine giren her şeyi anında öldürüyor! - 4

DERİN DENİZDE ŞAŞIRTICI SICAKLIK

Havuza "Umutsuzluğun Sıcak Küveti" adının verilme nedeni içine giren canlılar için ölümcül olması.

İçerisindeki tuzlu su, çevredeki alandan çok daha sıcak olup 19 dereceye kadar ısınıyor ve içine giren büyük canlılar için ölümcül olabiliyor. 

"Umutsuzluğun Sıcak Küveti": İçine giren her şeyi anında öldürüyor! - 5

"HAYVAN MEZARLIĞI"

Araştırmacılar, tuzlu suda korunmuş çok sayıda yengeç ve eklembacaklının cesedini tespit etti.

Cesetlerin bir kısmı o kadar uzun süre suda kalmıştı ki, üzerleri büyük kaya tuzu kristalleri de dahil olmak üzere mineral birikintilerinden oluşan bir tabaka ile kaplanmıştı.

Araştırmacılar hayvanların sadece ölmek için buraya geliyor olabileceğini öne sürüyor.

Hayvanlar bu "mezarlık" içerisinde sonsuza dek korunuyorlar, temelde burada mumyalanıyorlar.

"Umutsuzluğun Sıcak Küveti": İçine giren her şeyi anında öldürüyor! - 6

Gezegenin bu tuhaf, düşmanca bölgelerini çevreleyen ekosistemler, yaşama dair bilimsel anlayışımız açısından hayati önem taşıyor.

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