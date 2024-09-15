"Umutsuzluğun Sıcak Küveti": İçine giren her şeyi anında öldürüyor!
Bilim insanları genişliği 30 metreyi bulan "dipsiz" bir gölet keşfetti. Aşırı tuzlu su, metan ve hidrojen sülfür içeren zehirli bir karışımdan oluşan bu birikinti, içine giren çoğu canlı için ölümcül. Araştırmacılar, göletin kıyılarının sıcak sularında yüzmeye çalışan canlıların cesetleriyle dolu olduğunu buldu. Bilim insanları, hayvanların sadece ölmek için buraya geliyor olabileceğini öne sürüyor. Çıplak gözle bakıldığında bulanık bir su birikintisi gibi görünse de dünyanın en ölümcül sularından olan Umutsuzluğun Sıcak Küveti, Meksik Körfezi'nin derinliklerinde gizlenmeye devam ediyor...
OTUZ METRE GENİŞLİĞİNDE "DİPSİZ" GÖLET
"Umutsuzluğun Sıcak Küveti" olarak adlandırılan tuhaf yapı çıplak gözle bakıldığında bulanık bir su birikintisi gibi görünse de o kadar ölümcüldür ki, içine giren hemen hemen her şey anında ölür.
Genişliği 30 metreyi bulan "dipsiz" gölet, yalnızca bir avuç canlının yaşayabileceği, aşırı tuzlu su, metan ve hidrojen sülfürden oluşan zehirli bir karışım içeriyor.