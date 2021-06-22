UNESCO: Büyük Set Resifi, küresel ısınmadan gördüğü zarar nedeniyle "tehdit" altındaki miras listesine alınmalı

ntv.com.tr - NTV Haber 22.06.2021 - 17:57
Avustralya’nın kuzeydoğu sahillerinde yer alan Büyük Set Resifi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Büyük Set Resifi, birbirinden ayrı 2 bin 900 resif ve 900 adadan oluşuyor ve 344 bin 400 kilometre alanı ile dünyanın en büyük resif sistemi olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte, zengin bir biyoçeşitliğe sahip resif sistemi, Çin Seddi'nden daha büyük olmasının yanı sıra, yaklaşık bin 625 balık türüne, 3 bin yumuşakçaya ve 30 farklı balina ve yunus türüne de ev sahipliği yapıyor.
Dünya Mirası Komitesi, Büyük Set Resfinin "tehdit altındaki dünya mirası" listesine eklenmesi önerisinde bulundu. Bu öneri, gelecek ay Çin'de yapılacak UNESCO toplantısında ele alınacak.
Bilim insanları, küresel ısınmayı tersine çevirmek için harekete geçmeninin Büyük Set Resifi'ni kurtarmak için tek seçenek olduğunu, ancak hedefe ulaşmanın "neredeyse imkansız" göründüğünü söyledi. Ekip ayrıca, Dünya'nın mevcut emisyon oranları ile 2025 yılına kadar 1,5 derece eşiğini geçeceğini belirtti.
Diğer taraftan Mart 2020'de, Büyük Set Resifi'nin son zamanlarda alışılmadık derecede sıcak okyanus sıcaklıklarının ardından ' potansiyel olarak yıkıcı mercan ağartma olayıyla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Ekim 2020'de ise, son 25 yılda mercanların yarısından fazlasının ağartma nedeniyle yok olduğu keşfedildi.
Mercan ağarması diye tabir edilen durum, mercanların küresel ısınma karşısında okyanus sularının aşırı ısınması ile meydana geliyor. Su çok sıcak olduğunda, mercanlar dokularında yaşayan algleri (zooxanthellae) dışarı atarak resifin tamamen beyazlamasına neden oluyor. Mercanlar ağardıktan sonra hayatta kalabiliyor, ancak bu onların stres altında olduğunu gösteriyor ve toparlanmaları onlarca yıl sürüyor. Suyun ısınması önlenemediğinde ise ölüm gerçekleşiyor.