UNESCO: Büyük Set Resifi, küresel ısınmadan gördüğü zarar nedeniyle "tehdit" altındaki miras listesine alınmalı

UNESCO, Büyük Set Resifi'nin küresel ısınmanın neden olduğu zararlar nedeniyle "tehlikede" olan Dünya Mirası Alanları listesine alınması gerektiğini açıkladı. BM'nin kültür kurumu, dünyanın en büyük mercan resifi sisteminin önümüzdeki ay yapılacak bir toplantıda listeye alınması gerektiğini belirtti. Avustralya hükümeti ise turizm gelirlerini kaybedeceği endişesiyle öneriye karşı çıktı. Bilim insanları daha önce yaptıkları çalışmasıyla resif alanının yüzde 99'unun 2025 yılına kadar iklim değişikliği nedeniyle yok olacağını ortaya koymuştu.

ntv.com.tr - NTV Haber 22.06.2021 - 17:57

UNESCO: Büyük Set Resifi, küresel ısınmadan gördüğü zarar nedeniyle "tehdit" altındaki miras listesine alınmalı - 1

DÜNYANIN EN BÜYÜK SET RESİFİ

Avustralya’nın kuzeydoğu sahillerinde yer alan Büyük Set Resifi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Büyük Set Resifi, birbirinden ayrı 2 bin 900 resif ve 900 adadan oluşuyor ve 344 bin 400 kilometre alanı ile dünyanın en büyük resif sistemi olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte, zengin bir biyoçeşitliğe sahip resif sistemi, Çin Seddi'nden daha büyük olmasının yanı sıra, yaklaşık bin 625 balık türüne, 3 bin yumuşakçaya ve 30 farklı balina ve yunus türüne de ev sahipliği yapıyor. 

UNESCO: Büyük Set Resifi, küresel ısınmadan gördüğü zarar nedeniyle "tehdit" altındaki miras listesine alınmalı - 2

1981 YILINDA UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE ALINDI

Bununla birlikte, Büyük Set Resifi' 1981'de UNESCO  Dünya mirası listesi'ne alındı. Bugünlerdeyse dünyanın en büyük resifinin listedeki konumu tartışma haline geldi.
UNESCO: Büyük Set Resifi, küresel ısınmadan gördüğü zarar nedeniyle "tehdit" altındaki miras listesine alınmalı - 3

"TEHDİT ALTINDAKİ MİRAS LİSTESİNE ALINMALI"

Dünya Mirası Komitesi, Büyük Set Resfinin "tehdit altındaki dünya mirası" listesine eklenmesi önerisinde bulundu. Bu öneri,  gelecek ay Çin'de yapılacak UNESCO toplantısında ele alınacak.

UNESCO: Büyük Set Resifi, küresel ısınmadan gördüğü zarar nedeniyle "tehdit" altındaki miras listesine alınmalı - 4

AVUSTRALYA HÜKÜMETİ TURİZM GELİRLİĞİNİ KAYBEDECEĞİ ENDİŞESİYLE KARŞI ÇIKTI

Ancak, öneri Avustralya'nın tepkisini çekti. Avustralya hükümeti,, dönem başkanlığını Çin'in üstlendiği UNESCO'nun planına karşı olduğunu duyurdu.
UNESCO: Büyük Set Resifi, küresel ısınmadan gördüğü zarar nedeniyle "tehdit" altındaki miras listesine alınmalı - 5
Diğer taraftan, Avustralyalı yetkililer büyük set resifinin "tehdit altında olan dünya mirası" listesine alınması halinde turizm gelirlerini kaybetmekten endişeli...
UNESCO: Büyük Set Resifi, küresel ısınmadan gördüğü zarar nedeniyle "tehdit" altındaki miras listesine alınmalı - 6

AVUSTRALYA, KÜRESEL ISINMA KONUSUNDA ADIM ATMADIĞI İÇİN ELEŞTİRİLİYOR

UNESCO yetkilileriyse Avustralya'yı Büyük Set Resifi'nin bulunduğu bölgede su kalitesini artırmak için yeterince çaba harcamamakla suçluyor. Ayrıca, küresel ısınma konusunda yeterli adım atmamakla da eleştiriliyor.
UNESCO: Büyük Set Resifi, küresel ısınmadan gördüğü zarar nedeniyle "tehdit" altındaki miras listesine alınmalı - 7
Çünkü, Avustralya 2050'de sıfır emisyon hedefine imza atmayan az sayıdaki Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD ülkesinden biri olarak dikkat çekiyor. Avustralya, ayrıca 2015'ten beri küresel ısınmayla mücadele hedeflerini güncelemedi.

Statüsü nedeniyle UNESCO ve Avustralya arasında tartışma konusu haline dönüşen Büyük Set Resifi dünyada uzaydan görülebilen tek canlı resif  olarak biliniyor. Bilim insanları resifin yok olmaması için önlemlerin bir an önce artırılması çağrısı yapıyor.
UNESCO: Büyük Set Resifi, küresel ısınmadan gördüğü zarar nedeniyle "tehdit" altındaki miras listesine alınmalı - 8

RESİFİN YÜZDE 99'U YAKIN BİR ZAMANDA YOK OLACAK

Öte yandan, önceki araştırmalar, Büyük Set Resifi'nin yüzde 99'unun iklim değişikliği nedeniyle yakında yok olabileceğini gösterdi. Avustralya Bilim Akademisi,1,5  derecelik ısınma devam ederse, dünyanın en büyük mercan resif sisteminin sonunda var olmayacağını ortaya koydu. Bununla birlikte araştırmacılar, doğa harikasının küçülmesini daha önce bekliyorlardı, fakat söz konusu sıcaklık artışı gerçekleşirse, reifin sadece yüzde biri kalacak.
UNESCO: Büyük Set Resifi, küresel ısınmadan gördüğü zarar nedeniyle "tehdit" altındaki miras listesine alınmalı - 9

MERCANLARIN YARISINDAN FAZLASI AĞARMA NEDENİYLE YOK OLDU 

Bilim insanları, küresel ısınmayı tersine çevirmek için harekete geçmeninin Büyük Set Resifi'ni kurtarmak için tek seçenek olduğunu, ancak hedefe ulaşmanın "neredeyse imkansız" göründüğünü söyledi. Ekip ayrıca, Dünya'nın mevcut emisyon oranları ile 2025 yılına kadar 1,5 derece eşiğini geçeceğini belirtti.

Diğer taraftan Mart 2020'de, Büyük Set Resifi'nin son zamanlarda alışılmadık derecede sıcak okyanus sıcaklıklarının ardından ' potansiyel olarak yıkıcı mercan ağartma olayıyla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Ekim 2020'de ise, son 25 yılda mercanların yarısından fazlasının ağartma nedeniyle yok olduğu keşfedildi.

UNESCO: Büyük Set Resifi, küresel ısınmadan gördüğü zarar nedeniyle "tehdit" altındaki miras listesine alınmalı - 10

MERCAN AĞARMASI NASIL OLUŞUYOR? 

Mercan ağarması diye tabir edilen durum, mercanların küresel ısınma karşısında okyanus sularının aşırı ısınması ile meydana geliyor.  Su çok sıcak olduğunda, mercanlar dokularında yaşayan algleri (zooxanthellae) dışarı atarak resifin tamamen beyazlamasına neden oluyor. Mercanlar ağardıktan sonra hayatta kalabiliyor, ancak bu onların stres altında olduğunu gösteriyor ve toparlanmaları onlarca yıl sürüyor. Suyun ısınması önlenemediğinde ise ölüm gerçekleşiyor.

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