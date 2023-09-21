UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede

Ankara’daki Gordion antik kenti ve Eskişehir, Afyon, Kastamonu, Konya ve Ankara’daki, Anadolu’nun Orta Çağ dönemi ahşap destekli beş camisi, bu hafta açıklanan 42 yeni Dünya Mirası alanı arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) UNESCO olarak da bilinen kültür kurumu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan görüşmelerin ardından koruma altına alınan alanlar listesini dünya genelinde bin 100’den fazla alana genişletti. İşte, Danimarka’daki Viking kalelerinden Güney Kore’deki antik mezarlara UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklediği yeni alanlar...

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 1

KÜLTÜREL MİRAS ALANLARI

Antik Eriha/Tell es-Sultan, Filistin Devleti

Fotoğraf: Ministry of Tourism and Antiquities (MoTA)

DÜNYA HABERLERİ

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 2

Kazan Federal Üniversitesi Astronomi Gözlemevleri, Rusya Federasyonu

Fotoğraf: Kazan (Volga Region) Federal University

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 3

Khinalig Halkının Kültürel Peyzajı ve "Köç Yolu" Yaylacılık Rotası, Azerbaycan

Fotoğraf: Azerbaijan Tourism Board

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 4

Pu'er'deki Jingmai Dağı'nın Eski Çay Ormanlarının Kültürel Peyzajı, Çin

Fotoğraf:  Xie Jun

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 5

Geyik Taşı Anıtları ve Tunç Çağı Alanları, Moğolistan

Fotoğraf: Ts. Turbat

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 6

Cerbe: Bir ada bölgesindeki yerleşim düzenine tanıklık (Tunus).

Fotoğraf: Hatem Ben Said

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 7

ESMA Müzesi ve Hafıza Mekanı - Eski Gizli Gözaltı, İşkence ve İmha Merkezi (Arjantin)

Fotoğraf: Albano García / MSME

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 8

Eisinga Planetaryumu, Hollanda

Fotoğraf:  Royal Eise Eisinga Planetarium

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 9

Gaya Tumuli, Güney Kore

Fotoğraf: Seo Heun Kang
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 10

Gordion Antik Kenti, Türkiye

Fotoğraf:  Penn Museum Gordion Project Archives

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 11

Hopewell Tören Toprak İşleri, ABD

Fotoğraf: Hopewell Culture NHP/ US National Park Service

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 12

Erfurt'un Yahudi-Ortaçağ Mirası, Almanya

Fotoğraf: Larissa Sabottka, Pro Denkmal

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 13

Jodensavanne Arkeolojik Alanı: Jodensavanne Yerleşimi ve Cassipora Deresi Mezarlığı, Surinam

Fotoğraf: S.A. Fokké, Jodensavanne Foundation

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 14

Koh Ker: Antik Lingapura veya Chok Gargyar Arkeolojik Alanı, Kamboçya

Fotoğraf: National Authority for Preah Vihear (NAPV)

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 15

Soykırım anıt alanları: Nyamata, Murambi, Gisozi ve Bisesero, Ruanda

Fotoğraf: Domaine public

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 16

Modernist Kaunas: İyimserlik Mimarisi, 1919-1939, Litvanya

Fotoğraf: Martynas Plepys / Kaunas City Municipality Administration

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 17

Ulusal Arkeoloji Parkı Tak'alik Ab'aj, Guatemala

Fotoğraf:  Vice ministry of Cultural and Natural Heritage

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 18

Kuldīga'nın eski kenti, Letonya

Fotoğraf: Kuldīga Municipality

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 19

Talayotic Menorca'nın Tarih Öncesi Sit Alanları, İspanya

Fotoğraf: Juan Antonio Belmonte

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 20

Hoysalaların Kutsal Toplulukları, Hindistan

Fotoğraf: INTACH Bengaluru Chapter
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 21

Santiniketan, Hindistan

Fotoğraf: Wikimedia Commons

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 22

İpek Yolları: Zarafşan-Karakum Koridoru (Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan)

Fotoğraf: Farukh Khabibullaev, IICAS
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 23

Si Thep Antik Kenti ve İlişkili Dvaravati Anıtları, Tayland

Fotoğraf: The Fine Arts Department

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 24

Yogyakarta'nın Kozmolojik Ekseni ve Tarihi Simgesel Yapıları, Endonezya

Fotoğraf: Management Unit for the Cosmological Axis of Yogyakarta

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 25

Yogyakarta'nın Kozmolojik Ekseni ve Tarihi Simgesel Yapıları, Endonezya

Fotoğraf: Yonas Beyene

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 26

Nimes Maison Carrée, Fransa

Fotoğraf: Dominique Marck, Ville de Nîmes

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 27

Gedeo Kültürel Peyzajı, Etiyopya

Fotoğraf: Yonas Beyene

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 28

İran Kervansarayı, İran İslam Cumhuriyeti

Fotoğraf: Babak Sedighi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 29

Tr'ondëk-Klondike, Kanada

Fotoğraf:  GroundTruth Exploration Inc

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 30

Viking Çağı Halka Kaleleri, Danimarka

Fotoğraf: Trelleborg, National Museum of Denmark

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 31

Ortaçağ Anadolu'sunun Ahşap Hipostil Camileri, Türkiye

Fotoğraf: MoCT, General Directorate for Cultural Heritage and Museums

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 32

Zagori Kültürel Peyzajı, Yunanistan

Fotoğraf:  EPIRUS S.A.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 33

Žatec ve Saaz Şerbetçiotu Manzarası, Çekya

Fotoğraf: Václav Mach

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 34

DOĞAL MİRAS ALANLARI

Anticosti, Kanada

Fotoğraf: René Bourque
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 35

Bale Dağları Ulusal Parkı, Etiyopya

Fotoğraf: Daniel Rosengren

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 36

Turan'ın Soğuk Kış Çölleri (Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan)

Fotoğraf: turmenistan.gov.tm
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 37

Kuzey Apeninler'deki  Evaporitik Karst ve Mağaralar, İtalya

Fotoğraf: Graziano Agolini

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 38

Odzala-Kokoua Orman Masifi, Kongo

Fotoğraf: Fondation Odzala-Kokoua/AP

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 39

Nyungwe Ulusal Parkı, Ruanda

Fotoğraf: G.R. Vande weghe

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 40

Tigrovaya Balka Doğa Koruma Alanı'nın Tugay ormanları, Tacikistan

Fotoğraf:  N. Marmazinskya

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 41

Pelée Dağı'nın Volkanları ve Ormanları ile Kuzey Martinik'in Pitonları, Fransa

Fotoğraf: Guillaume VISCARDI / Conservatoire botanique national de Martinique

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede - 42

'Uruq Bani Ma'arid, Suudi Arabistan

Fotoğraf: National Center for Wildlife

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