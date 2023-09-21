UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alanlar ekledi: Türkiye'den iki kültürel değer listede
Ankara’daki Gordion antik kenti ve Eskişehir, Afyon, Kastamonu, Konya ve Ankara’daki, Anadolu’nun Orta Çağ dönemi ahşap destekli beş camisi, bu hafta açıklanan 42 yeni Dünya Mirası alanı arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) UNESCO olarak da bilinen kültür kurumu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan görüşmelerin ardından koruma altına alınan alanlar listesini dünya genelinde bin 100’den fazla alana genişletti. İşte, Danimarka’daki Viking kalelerinden Güney Kore’deki antik mezarlara UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklediği yeni alanlar...
KÜLTÜREL MİRAS ALANLARI
Antik Eriha/Tell es-Sultan, Filistin Devleti
Fotoğraf: Ministry of Tourism and Antiquities (MoTA)