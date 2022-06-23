UNESCO duyurdu: Marsilya, İskenderiye ve İstanbul tsunami tehlikesi altında

UNESCO, tsunamilerin meydana geldiği Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki toplulukların genellikle tehlikelerin farkında olmasına rağmen, Akdeniz de dahil olmak üzere diğer kıyı bölgelerde hafife alındığını söyledi.

Yayımlanan raporda UNESCO, Akdeniz'deki yeni beş risk altındaki şehir ve bölgenin, daha önce açıklanan 21 ülkedeki diğer 40 "tsunamiye hazır" kasaba ve şehre katılacağını vurguladı.