UNESCO kültürel miras listesi güncellendi

Delhi hükümeti, binaların özel olarak aydınlatılması ve ana yolların süslenmesi de dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenliyor; bunların arasında büyük bir lamba yakma töreni de yer alıyor. Hinduizmin en önemli festivallerinden biri olan Diwali, diğer adıyla Deepavali, sadece Hindistan'da değil, dünya çapında milyonlarca insan tarafından kutlanıyor.

Sikh ve Jain dini toplulukları da dahil olmak üzere birçok insan, bu günü iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeleyen beş günlük bir festival olarak kutluyor.