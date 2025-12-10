UNESCO kültürel miras listesi güncellendi
10.12.2025 18:35
AFP
Hindistan'ın ışık festivali Diwali UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine eklendi. Bu durum Hindistan'da kutlamalarla karşılandı.
78'E YAKIN ÜLKE BAŞVURDU
Birleşmiş Milletler kültür ajansı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaptığı 3 gün süren toplantıda 78'e yakın ülkeden gelen kültür mirası adaylarını inceliyor. Bu listeyle geleneklerin çeşitliliğine dair farkındalığını arttırmak ve onları gelecekte korumak amaçlanıyor.
İYİLİĞİN ZAFERİNİ SİMGELEYEN FESTİVAL
Delhi hükümeti, binaların özel olarak aydınlatılması ve ana yolların süslenmesi de dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenliyor; bunların arasında büyük bir lamba yakma töreni de yer alıyor. Hinduizmin en önemli festivallerinden biri olan Diwali, diğer adıyla Deepavali, sadece Hindistan'da değil, dünya çapında milyonlarca insan tarafından kutlanıyor.
Sikh ve Jain dini toplulukları da dahil olmak üzere birçok insan, bu günü iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeleyen beş günlük bir festival olarak kutluyor.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "İyiliğin kötülüğe karşı zaferini ve Lord Rama'nın krallığı Ayodhya'ya dönüşünü simgeleyen ve dünya çapında kutlanan ışık festivali Deepavali'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine eklenmesi sevinç verici bir an" dedi.