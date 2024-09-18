UNICEF: Yagi Tayfunu'ndan 6 milyon çocuk etkilendi
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güneydoğu Asya ülkelerini vuran Yagi Tayfunu'nun neden olduğu afetlerden 6 milyona yakın çocuğun olumsuz etkilendiğini bildirdi. Tayfundan etkilenen çocukların ve ailelerin kritik ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta 15 milyon dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor.
UNICEF Doğu Asya ve Pasifik Bölge Direktörü June Kunugi, Yagi'nin, Vietnam, Myanmar, Laos ve Tayland'daki etkilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.