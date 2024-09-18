UNICEF: Yagi Tayfunu'ndan 6 milyon çocuk etkilendi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güneydoğu Asya ülkelerini vuran Yagi Tayfunu'nun neden olduğu afetlerden 6 milyona yakın çocuğun olumsuz etkilendiğini bildirdi. Tayfundan etkilenen çocukların ve ailelerin kritik ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta 15 milyon dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor.

UNICEF: Yagi Tayfunu'ndan 6 milyon çocuk etkilendi - 1

UNICEF Doğu Asya ve Pasifik Bölge Direktörü June Kunugi, Yagi'nin, Vietnam, Myanmar, Laos ve Tayland'daki etkilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DÜNYA HABERLERİ

UNICEF: Yagi Tayfunu'ndan 6 milyon çocuk etkilendi - 2

EN SERT SONUÇLARI ÇOCUKLAR GÖRDÜ

Kunugi, "Yagi Tayfunu'nun geride bıraktığı yıkımın en sert sonuçlarıyla en çok savunmasız çocuklar ve ailelerinin karşı karşıya kaldığını" ifade etti.

UNICEF: Yagi Tayfunu'ndan 6 milyon çocuk etkilendi - 3

850'DEN FAZLA OKUL ZARAR GÖRDÜ

Yagi'nin bu yıl Asya'yı vuran en güçlü tayfun olduğunu kaydeden Kunugi, tayfunun yol açtığı afetlerden yaklaşık 6 milyon çocuğun olumsuz etkilendiğini belirtti.

Kunugi, çoğu Vietnam'da olmak üzere 850'den fazla okul ve 550'den fazla sağlık merkezinin hasar gördüğünü aktardı.

UNICEF: Yagi Tayfunu'ndan 6 milyon çocuk etkilendi - 4

İKLİM KRİZİNİN ETKİSİ

Doğu Asya ve Pasifik'teki çocuklar, iki nesil öncelerine kıyasla iklim krizinin etkilerine 6 kat daha fazla maruz kalıyor.

UNICEF: Yagi Tayfunu'ndan 6 milyon çocuk etkilendi - 5

Yagi Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 292, Myanmar'da da 226 kişi hayatı kaybetmişti.

UNICEF: Yagi Tayfunu'ndan 6 milyon çocuk etkilendi - 6

15 MİLYON DOLARA İHTİYAÇ VAR

UNICEF, tayfundan etkilenen çocukların ve ailelerin kritik ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta 15 milyon dolara ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.

UNICEF: Yagi Tayfunu'ndan 6 milyon çocuk etkilendi - 7
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