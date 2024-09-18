UNICEF: Yagi Tayfunu'ndan 6 milyon çocuk etkilendi

850'DEN FAZLA OKUL ZARAR GÖRDÜ

Yagi'nin bu yıl Asya'yı vuran en güçlü tayfun olduğunu kaydeden Kunugi, tayfunun yol açtığı afetlerden yaklaşık 6 milyon çocuğun olumsuz etkilendiğini belirtti.

Kunugi, çoğu Vietnam'da olmak üzere 850'den fazla okul ve 550'den fazla sağlık merkezinin hasar gördüğünü aktardı.