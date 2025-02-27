Üniversite arkadaşının kimliğini çaldı: Bombalı saldırı şüphelisi 43 yıl sonra yakalandı!
ABD’nin Wyoming eyaletinde 1982 yılında meydana gelen bombalı saldırının şüphelisi, 43 yıl boyunca sahte kimlikle yaşadıktan sonra New Mexico’da yakalandı. Yetkililer, Campbell’in yıllar içerisinde sahte kimlikle ehliyet, pasaport ve Sosyal Güvenlik kartı aldığını belirtti.
CİNAYETE TEŞEBBÜSLE SUÇLANDI
FBI tarafından yapılan açıklamada, 76 yaşındaki Stephen Craig Campbell’in, Walter Lee Coffman adına düzenlenmiş sahte belgelerle yıllarca kimliğini gizlediği belirtildi.
Campbell, geçen hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yetkililer, Campbell’in sahte kimlik kullanarak yıllardır kaçak yaşadığını ve 2019 yılında gerçekleştirdiği ehliyet yenileme işleminin soruşturmayı tetiklediğini bildirdi.
Campbell, 1982 yılında ayrılık sürecindeyken, eşinin erkek arkadaşının kapısına yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu eşinin bir parmağını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle cinayete teşebbüsle suçlandı.