Üniversite arkadaşının kimliğini çaldı: Bombalı saldırı şüphelisi 43 yıl sonra yakalandı!

ÜNİVERSİTE ARKADAŞINININ KİMLİĞİNİ ÇALDI

Campbell, 1983 yılında kefaletle serbest bırakıldıktan sonra izini kaybettirdi.

Yetkililere göre, Campbell kayıplara karıştıktan sonra Coffman kimliğini kullanmaya başladı.

Araştırmalar, Coffman’ın 1975 yılında 22 yaşında hayatını kaybettiğini ve Arkansas’ın Hot Springs kentinde defnedildiğini ortaya koydu.

Mahkeme kayıtlarına göre, Campbell ve Coffman’ın 1970’lerin ortalarında Arkansas Üniversitesi’nde mühendislik öğrencisi oldukları ve bu nedenle birbirlerini tanıma ihtimallerinin yüksek olduğu ifade edildi.