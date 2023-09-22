"Ünlü güzellik uzmanı Rus ajanı çıktı" iddiası

"DÜŞMANA YARARLI BİLGİ TOPLAMAK İÇİN KOMPLO KURDULAR"

Üç erkek ve iki kadın, Ağustos 2020 ile 2023 Şubat ayları arasında "devletin güvenliğine ve çıkarlarına zarar verecek bir amaçla düşmana yararlı bilgi toplamak için komplo kurmakla" suçlandı. Suçlamaları açıklayan CPS Özel Suçlar ve Terörle Mücadele Bölümü Başkanı Nick Price, beş kişinin tamamının Rusya için casusluk yaptığından şüphelenildiğini belirtti.