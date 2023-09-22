"Ünlü güzellik uzmanı Rus ajanı çıktı" iddiası
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Rus casusluk şebekesine yönelik yürütülen bir soruşturma, beklenmedik bir sürprizle sonuçlandı. Metropol Polisi ve MI5 tarafından yürütülen ortak soruşturma, beş kişinin Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adına casusluk yaptığı şüphesiyle yakalanmasıyla sonuçlandı. Bu kişiler arasında kariyerinde çok sayıda ödül kazanan Bulgar bir güzellik uzmanı olan 29 yaşındaki Vanya Gaberova da bulunuyor.
İngiltere, son günlerde Rusya için casuslukla suçlanan beş kişiyi daha tutukladı. Bu kişiler arasında, Bulgaristanlı güzellik uzmanı Vanya Gaberova da yer aldı.