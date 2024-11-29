Nostradamus 2025 kehanetleri: İnsanlık için felaketin eşiği yaklaşıyor mu?

YENİ BİR ÇAĞIN EŞİĞİNDE Mİ?

Kimi yorumcular, Nostradamus’un bu yılı sadece felaketlerle değil, insanlık için bir uyanış ve yeniden doğuş yılı olarak da gördüğünü iddia ediyor.



“İnsanlık uzun uykudan uyanacak” dörtlüğü, bu değişimin bir habercisi olabilir.