Ünlü Kızılderili lideri Oturan Boğa’nın torunu yeni bir DNA tekniği kullanılarak bulundu: Bizi hala baş belası olarak görüyorlar

OTURAN BOĞA KİMDİR?

Lakotaca adı Tatanka-Iyotanka olan Oturan Boğa, Büyük Ovaların Siyu kabilelerini, kabile topraklarını alan beyaz yerleşimcilere ve Yerli Amerikalıları topraklarından çıkarmaya çalışan ABD askeri güçlerine karşı bir araya getirmeye yardımcı oldu. ABD'nin Montana eyaletinde gerçekleşen 1876 Little Bighorn Savaşı'nda George Custer liderliğindeki federal birlikleri yok eden Kızılderili savaşçılarına liderlik etti.

Soykırım korkusuyla kabilesini Kanada'ya göç ettirdi ve 1881'e kadar orada yaşadı. Montana'daki bir ABD birliğine saldırınca yakalandı, ancak Amerikan hükümetince bağışlandı.

Yaşamının geri kalan bölümünü, Vahşi Batı Sirki ile dolaşarak geçirdi. Büyük ilgi odağı olan Oturan Boğa, izleyicilere kendi dilinde söverken, halk kendisine güldü.