Ünlü markanın şampuanları raflardan toplatılıyor: Ölümcül enfeksiyon uyarısı
Almanya merkezli Henkel firmasının Tec Italy Şampuanı'nda 'klebsiella oxytoca' patojeni olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yetkililer, firmanın binden fazla şampuanının raflardan toplatılması kararını aldı.
Geri çağırma duyurusunun ABD pazarını etkilediğini ifade eden uzmanlar, içerisinde 'klebsiella oxytoca' bulunan tek ürünün şampuan olmadığını öne sürüyor.
İtalyan yetkililer, test ettikleri binden fazla inek peyniri ve salam örneğinin yüzde 6'sında klebsiella bakterisine rastladıklarını açıkladılar.