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Ünlü markanın şampuanları raflardan toplatılıyor: Ölümcül enfeksiyon uyarısı

Almanya merkezli Henkel firmasının Tec Italy Şampuanı'nda 'klebsiella oxytoca' patojeni olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yetkililer, firmanın binden fazla şampuanının raflardan toplatılması kararını aldı.

Ünlü markanın şampuanları raflardan toplatılıyor: Ölümcül enfeksiyon uyarısı - 1

Geri çağırma duyurusunun ABD pazarını etkilediğini ifade eden uzmanlar, içerisinde 'klebsiella oxytoca' bulunan tek ürünün şampuan olmadığını öne sürüyor.

İtalyan yetkililer, test ettikleri binden fazla inek peyniri ve salam örneğinin yüzde 6'sında klebsiella bakterisine rastladıklarını açıkladılar. 

DÜNYA HABERLERİ

Ünlü markanın şampuanları raflardan toplatılıyor: Ölümcül enfeksiyon uyarısı - 2

Klebsiella oxytoca, kan dolaşımına girdiğinde ateş, titreme, nefes darlığı ve öksürük gibi zatürre benzeri semptomlar dahil ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bakteri, beyin ve omuriliği çevreleyen dokuların iltihaplanması sonucu menenjit gibi yaşamı tehdit eden durumlara ve idrar yolu enfeksiyonlarına da neden olabilir. Klebsiella oxytoca enfeksiyonunun, hastaların yüzde 10 ila 20’sinde ölüme yol açtığı tahmin ediliyor.

Ünlü markanın şampuanları raflardan toplatılıyor: Ölümcül enfeksiyon uyarısı - 3

Scientific Reports dergisinde yayımlanan makaleye göre, mikrop özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, gençler, yaşlılar ve kanser tedavisi görenler için daha tehlikeli.

Ünlü markanın şampuanları raflardan toplatılıyor: Ölümcül enfeksiyon uyarısı - 4

Klebsiella, el yıkamanın ihmal edilmesi sonucu da insanlara bulaşabilir. 2021 yılında bir bebek, klebsiella oxytoca sonucu ortaya çıkan menenjit sonucu hayatını kaybetti. Öte yandan bu bakterinin antibiyotiklere karşı kazandığı direnç de uzmanlar arasında endişe yaratıyor.

Ünlü markanın şampuanları raflardan toplatılıyor: Ölümcül enfeksiyon uyarısı - 5

Bakterinin gıda yoluyla nasıl bulaştığına dair ayrıntılı araştırmalar yapılması gerektiğini konuşulurken, geri çağrılan şampuanların ise ağırlıklı olarak ABD ve Kaliforniya üzerinden dağıtıldığı bildirildi.

Ünlü markanın şampuanları raflardan toplatılıyor: Ölümcül enfeksiyon uyarısı - 6

K. oxytoca yaygın olarak idrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları ve kan enfeksiyonlarına neden olur. Bağırsak florasında doğal olarak bulunan bu bakteri, bağışıklık sisteminin zayıflaması veya hospitalizasyon durumunda vücuda girerek hastalık geliştirebilir.

Ünlü markanın şampuanları raflardan toplatılıyor: Ölümcül enfeksiyon uyarısı - 7

K. oxytoca'nın patogenezinde önemli bir faktör, bakterinin ürettiği toksinlerdir. Bu toksinler, doku hasarına yol açarak vücudun bağışıklık yanıtını uyarabilir ve enfeksiyonun yayılmasına zemin hazırlayabilir. 

Erken teşhis ve doğru tedavi, enfeksiyonun yayılmasını engellemek ve komplikasyonları azaltmak açısından önemlidir.

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