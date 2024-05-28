Ünlü milyarder Titanik enkazına dalacak! Titan faciası bile engelleyemedi
Titan denizaltısı, geçtiğimiz yıl Titanik batığına dalışı sırasında patlayarak beş yolcusunun ölümüne neden oldu. Trajik kazanın ardından OceanGate şirketi batığa düzenlediği turları sonlandırarak soruşturma sürecine girdi. Kazadan yaklaşık bir yıl sonra, ünlü emlak milyarderi Larry Connor, güvenli bir yolculuk olduğunu kanıtlamak için denizaltıyla Titanik enkazına dalacağını duyurdu. Ünlü milyarder kazanın yaşandığı Titan denizaltısı için "zımbırtı" tanımlamasını kullandı.
Geçtiğimiz yıl, OceanGate şirketi tarafından tasarlanan Titan denizaltısı, beş kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik bir kazanın ardından tüm dünyanın gündemine oturdu.
Titan denizaltısının patlamasından yaklaşık bir yıl sonra ünlü emlak milyarderi Larry Connor, güvenli bir yolculuk olduğunu kanıtlamak için bir denizaltıyla Titanik enkazına gideceğini duyurdu.