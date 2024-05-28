Ünlü milyarder Titanik enkazına dalacak! Titan faciası bile engelleyemedi

TITAN İÇİN "ZIMBIRTI" DEDİ

Triton'un kurucu ortağı ve CEO'su Patrick Lahey The Wall Street Journal gazetesine, "Biliyorsunuz, yapmamız gereken şey, Titanik seviyesindeki derinliklere tekrar tekrar ve güvenli bir şekilde dalabilen bir denizaltı inşa etmek. Bunun yapılabildiğini ve Titan'ın bir zımbırtı olduğunu dünyaya göstermek istiyorum" diye konuştu.