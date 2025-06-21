Ünlü milyarder ve kızının öldüğü yatın enkazı sudan çıkarıldı

BİR DALGIÇ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Yatın aslında geçen ay çıkarılması bekleniyordu, ancak 9 Mayıs’ta bir dalgıcın çalışmalarda hayatını kaybetmesi üzerine plan ertelenmiş ve uzaktan kumandalı ekipman kullanımına ağırlık verilmişti.

Avrupa’nın çeşitli yerlerinden yaklaşık 70 uzman personel, geçen ay başlayan kurtarma operasyonu için Porticello’ya gönderildi.

Uzmanlara göre Bayesian “aşırı rüzgar” nedeniyle devrildi. Raporda yatın güçlü rüzgarlara karşı yapısal olarak savunmasız olduğu, ancak bu durumun ne sahibinin ne de mürettebatın bilgisi dahilinde olmadığı belirtildi.