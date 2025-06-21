Ünlü milyarder ve kızının öldüğü yatın enkazı sudan çıkarıldı

Geçen yaz Sicilya açıklarında batan "Bayesian" adlı süperyat aylar sonra deniz yüzeyine çıkarıldı. Trajik kazada aralarında milyarder Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı hayatını kaybetmişti. Soruşturmanın seyrini değiştirecek enkaz incelemesi başlıyor.

Ünlü milyarder ve kızının öldüğü yatın enkazı sudan çıkarıldı - 1

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ VİNCİYLE ÇIKARILDI

Mike Lynch’e ait süperyat, geçen yaz Sicilya açıklarında trajik şekilde batmasından bu yana ilk kez görüntülendi.

“Bayesian” adlı 56 metrelik yat, cumartesi sabahı Porticello adlı balıkçı kasabası yakınlarında, Avrupa’nın en güçlü deniz vinçlerinden biriyle havaya kaldırılmış halde görüldü.

DÜNYA HABERLERİ

Ünlü milyarder ve kızının öldüğü yatın enkazı sudan çıkarıldı - 2

MİLYARDER VE KIZI ÖLMÜŞTÜ

19 Ağustos’taki kaza, aralarında 59 yaşındaki milyarder Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah'nın da bulunduğu yedi kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Ünlü milyarder ve kızının öldüğü yatın enkazı sudan çıkarıldı - 3

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Kurtarma operasyonunda görev alan bir yetkili şunları söyledi:

“Yat şu an su yüzeyinde, ama tamamen çıkarılmış değil. Su tahliyesi devam edecek ve vinçle kaldırma ile destekleme işlemlerinin ardından öğle saatlerinde tamamen sudan çıkarılması bekleniyor.”

Ünlü milyarder ve kızının öldüğü yatın enkazı sudan çıkarıldı - 4

72 METRELİK DİREK SUDA BIRAKILDI

İngiltere ve İtalya’daki soruşturma makamları, yatın batış sebebinin tam olarak anlaşılabilmesi için teknenin çıkarılmasının hayati önemde olduğunu belirtiyor.

72 metrelik (236 ft) yelken direği uzaktan kumandalı bir kesiciyle kesilerek deniz tabanına bırakıldı; daha sonra çıkarılacak.

Ünlü milyarder ve kızının öldüğü yatın enkazı sudan çıkarıldı - 5

BİR DALGIÇ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Yatın aslında geçen ay çıkarılması bekleniyordu, ancak 9 Mayıs’ta bir dalgıcın çalışmalarda hayatını kaybetmesi üzerine plan ertelenmiş ve uzaktan kumandalı ekipman kullanımına ağırlık verilmişti.

Avrupa’nın çeşitli yerlerinden yaklaşık 70 uzman personel, geçen ay başlayan kurtarma operasyonu için Porticello’ya gönderildi.

Uzmanlara göre Bayesian “aşırı rüzgar” nedeniyle devrildi. Raporda yatın güçlü rüzgarlara karşı yapısal olarak savunmasız olduğu, ancak bu durumun ne sahibinin ne de mürettebatın bilgisi dahilinde olmadığı belirtildi.

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