Ünlü milyarder ve kızının öldüğü yatın enkazı sudan çıkarıldı
Geçen yaz Sicilya açıklarında batan "Bayesian" adlı süperyat aylar sonra deniz yüzeyine çıkarıldı. Trajik kazada aralarında milyarder Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı hayatını kaybetmişti. Soruşturmanın seyrini değiştirecek enkaz incelemesi başlıyor.
AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ VİNCİYLE ÇIKARILDI
Mike Lynch’e ait süperyat, geçen yaz Sicilya açıklarında trajik şekilde batmasından bu yana ilk kez görüntülendi.
“Bayesian” adlı 56 metrelik yat, cumartesi sabahı Porticello adlı balıkçı kasabası yakınlarında, Avrupa’nın en güçlü deniz vinçlerinden biriyle havaya kaldırılmış halde görüldü.