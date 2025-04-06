Ünlü oyuncunun eşini öldüren virüs 3 can daha aldı: Yetkililer endişeli
ABD'li aktör Gene Hackman'in eşi Betsy Arakawa, Şubat ayında hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kaliforniya'nın Mammoth Lakes kasabasında üç kişinin daha aynı virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi, yetkilileri endişelendirdi.
New Mexico’daki evinde hayata gözlerini yuman Betsy Arakawa'nın ölüm sebebinin, hantavirüs akciğer sendromu olduğu doğrulandı. Sağlık yetkilileri, Kaliforniya'da bu hafta hantavirüs nedeniyle 3 kişinin daha öldüğünü açıkladı.
Dr. Tom Boo, "Kısa bir süre içinde üç vakaya rastlanması beni endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.