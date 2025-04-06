Ünlü oyuncunun eşini öldüren virüs 3 can daha aldı: Yetkililer endişeli

Yetkililer, vakalardan birinin, mağdurun kemirgen atıklarını süpürmesiyle enfekte olduğunu, diğerinin ise bir istila sırasında evde bu virüse maruz kalmış olabileceğini belirtti. Ancak son vakada fare enfeksiyonuna dair herhangi bir bulgu bulunmaması, hastalıkla ilgili soru işaretleri yarattı.