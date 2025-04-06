Ünlü oyuncunun eşini öldüren virüs 3 can daha aldı: Yetkililer endişeli

ABD'li aktör Gene Hackman'in eşi Betsy Arakawa, Şubat ayında hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kaliforniya'nın Mammoth Lakes kasabasında üç kişinin daha aynı virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi, yetkilileri endişelendirdi.

Ünlü oyuncunun eşini öldüren virüs 3 can daha aldı: Yetkililer endişeli - 1

New Mexico’daki evinde hayata gözlerini yuman Betsy Arakawa'nın ölüm sebebinin, hantavirüs akciğer sendromu olduğu doğrulandı. Sağlık yetkilileri, Kaliforniya'da bu hafta hantavirüs nedeniyle 3 kişinin daha öldüğünü açıkladı.

Dr. Tom Boo, "Kısa bir süre içinde üç vakaya rastlanması beni endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

Ünlü oyuncunun eşini öldüren virüs 3 can daha aldı: Yetkililer endişeli - 2

Hantavirüs, kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşabilen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir RNA virüsüdür. 

Hantavirüs, enfekte kemirgenlerin dışkısı, idrarı veya tükürüğü yoluyla insanlara bulaşabilir. Bu hayvanların atıklarıyla kirlenmiş ortamlarda, özellikle temizlik yaparken veya doğrudan temas halinde risk daha yüksektir. İnsandan insana bulaşma durumu ise nadirdir. 

Ünlü oyuncunun eşini öldüren virüs 3 can daha aldı: Yetkililer endişeli - 3

Yetkililer, vakalardan birinin, mağdurun kemirgen atıklarını süpürmesiyle enfekte olduğunu, diğerinin ise bir istila sırasında evde bu virüse maruz kalmış olabileceğini belirtti. Ancak son vakada fare enfeksiyonuna dair herhangi bir bulgu bulunmaması, hastalıkla ilgili soru işaretleri yarattı.

Ünlü oyuncunun eşini öldüren virüs 3 can daha aldı: Yetkililer endişeli - 4

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ

Hantavirüs enfeksiyonunun belirtileri, enfeksiyonun türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Erken belirtiler arasında yorgunluk, ateş, kas ve baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma bulunur. 4 ila 10 gün sonra nefes darlığı ve akciğer ödemi gibi daha ciddi semptomlar ortaya çıkabilir. ​

Ünlü oyuncunun eşini öldüren virüs 3 can daha aldı: Yetkililer endişeli - 5

HANTAVİRÜSÜN TEDAVİSİ VAR MI?

Şimdilerde hantavirüse karşı spesifik bir tedavi veya aşı yöntemi bulunmuyor ancak erken teşhis, hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyebilir.

Hastalıktan korunabilmek için kemirgenlerin ev ve iş yerlerine girişini engellemek, yiyecekleri kapalı kaplarda saklamak, kemirgen dışkısı ve idrarı bulunan alanları temizlerken dikkatli olmak büyük önem taşır.

DAHA FAZLA GÖSTER