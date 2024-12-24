Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor: Ölümcül bakteri taşıdığı ortaya çıktı, ''Hemen imha edin'' çağrısı
Gıda Standartları Ajansı, Kuzey İrlanda'da satışa sunulan Wicklow Farmhouse markasına ait bazı peynir çeşitlerinin toplatılmasına karar verdi. Yetkililer, firmaya ait cheddar ve brie peynirlerinde ölümcül bir bakteri olan ''Listeria monocytogenes'' tespit edildiğini açıkladı.
FSA, Wicklow Farmhouse tarafından üretilen ve Aldi şubelerinde satılan brie ve cheddar peynirlerinin, Listeria monocytogenes bakterisi taşıdığını duyurdu.