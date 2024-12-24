Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor: Ölümcül bakteri taşıdığı ortaya çıktı, ''Hemen imha edin'' çağrısı

Listeria, Listeria monocytogenes adlı bakterinin neden olduğu, genellikle gıda kaynaklı bir enfeksiyondur. Bu bakteri, toprak, su ve bazı hayvanların bağırsaklarında doğal olarak bulunur ve insanlara genellikle kontamine olmuş gıdalar yoluyla bulaşır. Listeria, vücuda girdikten sonra çoğunlukla mide bulantısı, ishal, ateş ve kas ağrıları gibi hafif semptomlarla başlar ancak bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde veya hamile kadınlarda daha ciddi sorunlara yol açabilir. Özellikle hamilelik sırasında, enfeksiyon fetüsü etkileyebilir ve erken doğum, düşük veya beyin hasarına yol açabilir.



