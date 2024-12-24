Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor: Ölümcül bakteri taşıdığı ortaya çıktı, ''Hemen imha edin'' çağrısı

Gıda Standartları Ajansı, Kuzey İrlanda'da satışa sunulan Wicklow Farmhouse markasına ait bazı peynir çeşitlerinin toplatılmasına karar verdi. Yetkililer, firmaya ait cheddar ve brie peynirlerinde ölümcül bir bakteri olan ''Listeria monocytogenes'' tespit edildiğini açıkladı.

Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor: Ölümcül bakteri taşıdığı ortaya çıktı, ''Hemen imha edin'' çağrısı - 1

FSA, Wicklow Farmhouse tarafından üretilen ve Aldi şubelerinde satılan brie ve cheddar peynirlerinin, Listeria monocytogenes bakterisi taşıdığını duyurdu.

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Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor: Ölümcül bakteri taşıdığı ortaya çıktı, ''Hemen imha edin'' çağrısı - 2

Listeria bakterisi, grip benzeri semptomlara yol açmasının yanı sıra menenjit ya da sepsis gibi ciddi komplikasyonlara da neden olabilir. Listeria bakterisi; yaşlılar, küçük çocuklar, kanser hastaları, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için çok daha tehlikelidir. Uzmanlar, Listeria bakterisine yakalanan hamile kadınların beşte birinin düşük ya da ölü doğum yapma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor: Ölümcül bakteri taşıdığı ortaya çıktı, ''Hemen imha edin'' çağrısı - 3

Firmanın marketlerden toplatılan peynir çeşitleri arasında Ballykilty Baking Brie, St Killian Cheese, Wicklow Ban, Wicklow Blue Brie, Wicklow Farmhouse Cheddar Wedge, Wicklow Gold Tomato & Herb ve Drunken Saint yer alıyor. Bu peynirler, daha çok İrlanda genelindeki satış noktalarında piyasaya sunuluyordu.

Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor: Ölümcül bakteri taşıdığı ortaya çıktı, ''Hemen imha edin'' çağrısı - 4

Gıda Güvenliği Ajansı, Wicklow Farmhouse Cheese tarafından üretilen peynirlerin raflardan kaldırılması veya imha edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor: Ölümcül bakteri taşıdığı ortaya çıktı, ''Hemen imha edin'' çağrısı - 5

Yetkililer, ürünleri satın alan kişilerin peynirleri geri getirmelerini tavsiye ederken; para iadesinin, fiş gösterme zorunluluğu olmadan yapılacağı belirtildi. Ayrıca Dunnes mağazalarına ait bazı pişmiş etlerde de Listeria riski bulunduğu açıklandı.

Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor: Ölümcül bakteri taşıdığı ortaya çıktı, ''Hemen imha edin'' çağrısı - 6

Listeria, Listeria monocytogenes adlı bakterinin neden olduğu, genellikle gıda kaynaklı bir enfeksiyondur. Bu bakteri, toprak, su ve bazı hayvanların bağırsaklarında doğal olarak bulunur ve insanlara genellikle kontamine olmuş gıdalar yoluyla bulaşır. Listeria, vücuda girdikten sonra çoğunlukla mide bulantısı, ishal, ateş ve kas ağrıları gibi hafif semptomlarla başlar ancak bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde veya hamile kadınlarda daha ciddi sorunlara yol açabilir. Özellikle hamilelik sırasında, enfeksiyon fetüsü etkileyebilir ve erken doğum, düşük veya beyin hasarına yol açabilir.

Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor: Ölümcül bakteri taşıdığı ortaya çıktı, ''Hemen imha edin'' çağrısı - 7

Listeria enfeksiyonunun başlıca yayılma yolları arasında çiğ etler, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, hazır yemekler ve yıkanmamış sebzeler bulunur. Bakteri, soğuk ortamlarda da çoğalmaya devam edebilir, bu yüzden buzdolabı sıcaklıklarının doğru ayarlanması önemlidir. Enfeksiyon, genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir.

Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor: Ölümcül bakteri taşıdığı ortaya çıktı, ''Hemen imha edin'' çağrısı - 8

Listeria enfeksiyonunun önlenmesi için özellikle gıda hazırlama sırasında hijyen kurallarına dikkat edilmesi, çiğ etlerin iyi pişirilmesi ve süt ile süt ürünlerinin pastörize edilmesi gereklidir. Ayrıca, sebzeler ve meyveler iyice yıkanarak tüketilmelidir. Bu şekilde, bakterinin insanlara bulaşma riski azaltılabilir.

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