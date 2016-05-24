Ünlü şef Anthony Bourdain ile Obama'nın 6 dolarlık yemeği
ntv.com.tr
ABD’li ünlü şef ve yazar Anthony Bourdain hayatını kaybetti. Eski ABD Başkanı Barack Obama resmi ziyarette bulunduğu Vietnam'da Anthony Bourdain'le küçük bir lokantada bir araya gelmişti, Obama'nın yediği yemeğin hesabı ise 6 dolar tutmuştu.
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"Gastronomi dünyasının kötü çocuğu" olarak bilinen ABD'li şef ve yazar Anthony Bourdain 61 yaşında hayatını kaybetti.
Obama ile Bourdain eski ABD Başkanı Obama'nın Vietnam ziyareti sırasında yemek yemişlerdi.
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2"No Reservations" adlı programında ziyaret ettiği ülkeleri ve mutfaklarını tanıtan Bourdain'ın, Obama ile yemek sonrası yaptığı paylaşımı kısa sürece binlerce beğeni ve yorum aldı.
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3Plastik mavi taburelerde oturan Obama ve Bourdain, etli noodle (pirinçten yapılan erişte), salata ve Hanoi birası ısmarlamıştı.
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4Fotoğrafta masadaki kaselerin, tabakların ve çubukların simetrisi, internet kullanıcılarının büyük ilgisini çekti.
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Obama ünlü şef Bourdin'le yemek yediBourdain, Twitter hesabında da Obama'nın çubukla yemek yemekte usta olduğunu belirterek 6 dolar (yaklaşık 18 lira) tutan hesabı kendisinin ödediğini belirtmişti.
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6ABD Başkanı Obama lokantadan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan Vietnamlılar ile el sıkışmıştı.
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7New York'taki Brasserie Les Halles restoranının şefi olan Bourdain, çeşitli ülkelere yaptığı ziyaretleri konu alan televizyon programlarıyla tanınıyordu.
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ABD'li ünlü şef Bourdain programı çerçevesinde İstanbul'a da gelmiş ve Türk mutfağını da tanıtmıştı.
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