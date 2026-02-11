Ünlü sunucunun annesi kaçırıldı. FBI kamera görüntülerini yayınladı

Soruşturma kapsamında Bitcoin ile ödeme talep eden üç ayrı fidye notu gündeme geldi. Daha önce belirlenen 5 Şubat tarihli son teslim süresi dolarken, ABD medyasına gönderilen ve pazartesi günü için yeni bir son tarih içeren bir e-posta da yetkililerce ciddiye alındı.

Geçen hafta sahte bir fidye notuyla bağlantılı olarak bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer, Rio Rico’da sorgulanan kişinin bu notlarla bağlantısını araştırıyor.

Eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe, sorgu sırasında şüphelinin kullandığı dil ve ifadelerin fidye notlarıyla benzerlik gösterip göstermediğinin analiz edileceğini söyledi.