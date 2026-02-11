Ünlü sunucunun annesi kaçırıldı. FBI kamera görüntülerini yayınladı
11.02.2026 09:32
NTV - Haber Merkezi
FBI, ünlü sunucu Savannah Guthrie’nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie’nin kaybolduğu gece kapı kamerasına müdahale eden maskeli ve silahlı bir kişiye ait yeni görüntüler yayınladı. Arizona’da bir kişi gözaltına alınırken, yetkililer zamana karşı yarışıyor.
MASKELİ VE SİLAHLI BİR KİŞİ KAÇIRMIŞ
ABD’de ünlü televizyon sunucusu Savannah Guthrie’nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie’nin kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı.
FBI, evin kapı kamerasına müdahale ettiği görülen maskeli ve silahlı bir kişiye ait fotoğraf ve videoları yayınladı.
Aynı saatlerde Arizona’nın Rio Rico bölgesinde bir kişi trafik kontrolünde durdurularak sorguya alındı, bir evde arama kararı uygulandı.
KAPIDAKİ KAMERA GÖRÜNTÜLEDİ
FBI Direktörü Kash Patel, Nancy Guthrie’nin evinin ön kapı kamerasına olay sabahı müdahale eden silahlı bir kişiyi gösteren, daha önce erişilemeyen görüntülerin elde edildiğini açıkladı.
Videolarda şüphelinin kapıya yaklaştığı, kamerayı kontrol ettiği ve yerden aldığı bitkilerle merceği kapattığı görülüyor.
Yetkililer, evdeki kayıt cihazlarının kaldırılması da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle kaybolmuş ya da bozulmuş olabilecek görüntüleri kurtarmaya çalıştıklarını belirtti.
Savannah Guthrie sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Birileri bu kişiyi tanıyor. Annemizin hala hayatta olduğuna inanıyoruz. Onu eve getirin.” ifadelerini kullandı.
HER ŞEY DAKİKALAR İÇİNDE OLDU
Yetkililere göre, evin kapı zili kamerası 31 Ocak gecesi saat 01.47’de devre dışı kaldı. Yazılım kısa süre sonra, 02.12’de hareket algıladı. Saat 02.28’de ise Nancy Guthrie’nin kalp pili uygulamasının telefona bağlantısı kesildi.
Polis, evin verandasında bulunan kanın Nancy Guthrie’ye ait olduğunu doğruladı. Günlük ilaç kullanması gereken ve hareket kabiliyeti sınırlı olduğu belirtilen 84 yaşındaki kadının artık net bir şekilde kaçırıldığı düşünülüyor.
FBI, bilgi sağlayanlara 50 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Meksika sınırına yakın Rio Rico’da gri bir SUV araç trafik kontrolünde durduruldu. Yetkililer, bir kişinin gözaltına alınarak sorgulandığını açıkladı.
Bir evde arama kararı uygulandı. Ev sahibi Josefina isimli kadın, CNN’e yaptığı açıklamada yetkililerin ihbar üzerine evinde arama yaptığını, kayıp kadının evinde olmadığını ve damadının gözaltına alındığını söyledi.
Emekli FBI Özel Ajanı Peter Lapp, arama kararının “yüksek riskli” bir uygulama olarak yürütüleceğini ve araçta da önemli deliller bulunabileceğini belirtti.
PROFİL ANALİZİ: "SOĞUKKANLI VE PLANLI"
Eski FBI profil uzmanı Mary Ellen O’Toole, yayımlanan görüntülerdeki maskeli kişinin sakin göründüğünü ve çevre koşullarına hızla uyum sağladığını söyledi.
O’Toole, kıyafet ve sırt çantası tercihlerinin fiziksel delilleri en aza indirmeye yönelik planlama göstergesi olabileceğini ifade etti.
CNN hukuk analisti John Miller ise sorguda en önemli hedefin mağdurun yerini tespit etmek olduğunu, bunun için şüpheliyle ilişki kurmanın kritik olduğunu belirtti.
KAMERA SİSTEMİ HAKKINDA SORU İŞARETLERİ
Görüntülerdeki kapı zili kamerasının, Google Home ürün yelpazesine ait bir Nest cihazı olduğu belirtildi. Yetkililer başlangıçta ücretli abonelik bulunmadığı için kayıtlı görüntü olmadığını açıklamıştı. Ancak daha sonra Google’ın belirli görüntüleri geri yükleyebildiği anlaşıldı.
Google, güvenlik rehberlerinde kamera açık olduğu sürece görüntülerin şirkete gönderildiğini belirtiyor. Şirket, soruşturma kapsamında görüntüleri bir arama emriyle sağlayıp sağlamadığına ilişkin sorulara yanıt vermedi.
FİDYE NOTLARI VE SORUŞTURMA
Soruşturma kapsamında Bitcoin ile ödeme talep eden üç ayrı fidye notu gündeme geldi. Daha önce belirlenen 5 Şubat tarihli son teslim süresi dolarken, ABD medyasına gönderilen ve pazartesi günü için yeni bir son tarih içeren bir e-posta da yetkililerce ciddiye alındı.
Geçen hafta sahte bir fidye notuyla bağlantılı olarak bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer, Rio Rico’da sorgulanan kişinin bu notlarla bağlantısını araştırıyor.
Eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe, sorgu sırasında şüphelinin kullandığı dil ve ifadelerin fidye notlarıyla benzerlik gösterip göstermediğinin analiz edileceğini söyledi.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump’ın görüntüleri incelediğini ve bilgi sahibi olan herkesi yetkililerle iletişime geçmeye çağırdığını söyledi.
Leavitt, "Beyaz Saray’daki herkesin duaları Savannah ve ailesiyle. Bu kişinin kısa sürede bulunmasını ve annesinin güvenle eve dönmesini umuyoruz.” dedi.