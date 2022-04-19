Ünlü televizyoncu Ukrayna ordusuna katıldı: Artık konuşma bitti, savaşacağım

Savaşın başlarında Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski’nin dünyanın dört bir yanına ülkesinin yanında savaşması için çağrıda bulunmasıyla on binlerce kişi Ukrayna saflarına katılmıştı.

Ukrayna ordusunun yanında savaşa katılan gönüllüler içerisinde ABD’li ünlü televizyoncu Malcolm Nance’ın da olduğu ortaya çıktı.