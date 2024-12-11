Ünlü yıldızların evleri tahliye edildi! ABD'de çıkan orman yangını hızla ilerliyor

ABD'nin California eyaletinde çıkan orman yangını hızla ilerliyor. Can kaybı bildirilmezken, bölgeden tahliye edilen 20 bin kişi arasında ABD'li oyuncu Dick Van Dyke ve ünlü şarkıcı Cher de bulunuyor. Alevler, Lady Gaga, Beyonce ve Jay Z gibi eğlence dünyasının ünlü isimlerinin malikanelerini de tehdit ediyor.

Ünlü yıldızların evleri tahliye edildi! ABD'de çıkan orman yangını hızla ilerliyor - 1

Alevler evlere yaklaştı, eğlence dünyasının dünyaca ünlü isimlerinin malikaneleri tahliye edildi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan yangın Malibu'da hızla ilerliyor. Sert rüzgar sebebiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Ünlü yıldızların evleri tahliye edildi! ABD'de çıkan orman yangını hızla ilerliyor - 2

Bölgeden tahliye edilen 20 bin kişi arasında ABD'li oyuncu Dick Van Dyke ve ünlü şarkıcı Cher de bulunuyor.

Ünlü yıldızların evleri tahliye edildi! ABD'de çıkan orman yangını hızla ilerliyor - 3

Tahliye emri verilen bölgede, eğlence dünyasının ünlü isimleri Lady Gaga, Beyonce ve Jay Z'nin malikanelerinin de bulunduğu gelen haberler arasında.

Ünlü yıldızların evleri tahliye edildi! ABD'de çıkan orman yangını hızla ilerliyor - 4

Bin hektardan büyük bir alanı küle çeviren alevler sebebiyle 10'dan fazla bina yandı.

Ünlü yıldızların evleri tahliye edildi! ABD'de çıkan orman yangını hızla ilerliyor - 5

Çok sayıda araç da yanarken bölgedeki okullar tatil edildi. Otobandan yaklaşık 5 kilometre uzakta devam eden yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ünlü yıldızların evleri tahliye edildi! ABD'de çıkan orman yangını hızla ilerliyor - 6

İstatistiklere göre California'da 1996 - 2021 yıllarında orman yangınlarında tahrip olan alan, önceki 25 yıla göre beş kat artmış durumda. Bilim insanları iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekiyor.

Ünlü yıldızların evleri tahliye edildi! ABD'de çıkan orman yangını hızla ilerliyor - 7
Ünlü yıldızların evleri tahliye edildi! ABD'de çıkan orman yangını hızla ilerliyor - 8
Ünlü yıldızların evleri tahliye edildi! ABD'de çıkan orman yangını hızla ilerliyor - 9
Ünlü yıldızların evleri tahliye edildi! ABD'de çıkan orman yangını hızla ilerliyor - 10
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