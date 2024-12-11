Ünlü yıldızların evleri tahliye edildi! ABD'de çıkan orman yangını hızla ilerliyor
ABD'nin California eyaletinde çıkan orman yangını hızla ilerliyor. Can kaybı bildirilmezken, bölgeden tahliye edilen 20 bin kişi arasında ABD'li oyuncu Dick Van Dyke ve ünlü şarkıcı Cher de bulunuyor. Alevler, Lady Gaga, Beyonce ve Jay Z gibi eğlence dünyasının ünlü isimlerinin malikanelerini de tehdit ediyor.
Alevler evlere yaklaştı, eğlence dünyasının dünyaca ünlü isimlerinin malikaneleri tahliye edildi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan yangın Malibu'da hızla ilerliyor. Sert rüzgar sebebiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.