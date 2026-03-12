Ünlüler, influencerlar ve beyaz yaka çalışanlar kentten kaçıyor: "Dubai bitti"

Dünyanın dört bir yanından özellikle vergisiz yaşam arayan insanları cezbeden Dubai'nin "güvenli liman" imajı yerle bir oldu. İran'ın fırlattığı füzelerin üçte ikisinin hedefi olan Dubai’de, 11 Mart'ta meydana gelen üç büyük patlama uluslararası havalimanında hasara yol açtı.

Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu on binlerce yerleşik yabancı ve turist bölgeyi terk etmeye çalışırken kalanlar hem fiziksel saldırıların hem de "panik yayma" gerekçesiyle uygulanan ağır hapis cezalarının gölgesinde yaşıyor.

İran’ın son iki haftada bölgeye gönderdiği bin 700 merminin yüzde 90'ı hava savunma sistemleri tarafından imha edilse de, bazı füzeler şehrin simge yapılarını vurdu. Palm Jumeirah'daki dünyaca ünlü Fairmont Otel saldırıların hedefi olurken, Dubai Uluslararası Havalimanı’ndaki terminale isabet eden iki drone dört kişinin yaralanmasına ve uçuşların da bir süre iptal edilmesine neden oldu. Standard Chartered ve Citi gibi dev Batı bankalarının çalışanları, İran'ın sıradaki hedefinin finans merkezleri olacağı yönündeki tehditleri üzerine ofislerini tahliye etti.