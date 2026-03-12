Ünlüler, influencerlar ve beyaz yaka çalışanlar kentten kaçıyor: "Dubai bitti"
12.03.2026 16:23
Erdem Güzel
ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın bölgedeki ABD müttefiklerine misilleme yapmasıyla Dubai güvenlik problemi yaşıyor. Dubai'de yaşayan binlerce yabancı ünlü, influencer ve çalışan kenti terk etti.
GÜVENLİ LİMAN İMAJI YERLE BİR OLDU
Dünyanın dört bir yanından özellikle vergisiz yaşam arayan insanları cezbeden Dubai'nin "güvenli liman" imajı yerle bir oldu. İran'ın fırlattığı füzelerin üçte ikisinin hedefi olan Dubai’de, 11 Mart'ta meydana gelen üç büyük patlama uluslararası havalimanında hasara yol açtı.
Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu on binlerce yerleşik yabancı ve turist bölgeyi terk etmeye çalışırken kalanlar hem fiziksel saldırıların hem de "panik yayma" gerekçesiyle uygulanan ağır hapis cezalarının gölgesinde yaşıyor.
İran’ın son iki haftada bölgeye gönderdiği bin 700 merminin yüzde 90'ı hava savunma sistemleri tarafından imha edilse de, bazı füzeler şehrin simge yapılarını vurdu. Palm Jumeirah'daki dünyaca ünlü Fairmont Otel saldırıların hedefi olurken, Dubai Uluslararası Havalimanı’ndaki terminale isabet eden iki drone dört kişinin yaralanmasına ve uçuşların da bir süre iptal edilmesine neden oldu. Standard Chartered ve Citi gibi dev Batı bankalarının çalışanları, İran'ın sıradaki hedefinin finans merkezleri olacağı yönündeki tehditleri üzerine ofislerini tahliye etti.
"VERGİSİZ RÜYA SONA ERDİ, DUBAİ BİTTİ"
Varlığını büyük ölçüde petrol dışı gelirlere ve nüfusunun yüzde 90'ını oluşturan yabancılara borçlu olan Dubai'de "vergisiz rüya" sona eriyor. Bir İngiliz okulunda 100’den fazla öğretmenin travma geçirdiği ve birçoğunun geri dönmemek üzere ülkeyi terk ettiği belirtiliyor. Saldırıda taksisi parçalananlardan, kente sosyal medya fenomenliği yapmaya gelenlere, ortak “Dubai bitti” yorumu geliyor. Şehir genelinde telefonlara sürekli "pencerelerden uzak durun" uyarıları gönderilirken, şimdiye kadar saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, saldırıların yanı sıra bilgi akışını kontrol altında tutmak için sert yasal tedbirler devreye soktu. Füze ve patlama videoları paylaşan 21 kişi, "halk arasında panik yaratmak" ve "resmi duyurularla çelişen dezenformasyon yaymak" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. Aralarında saldırı anını kaydeden bir İngiliz vatandaşının da bulunduğu şüpheliler, iki yıla kadar hapis ve 40 bin sterlin (yaklaşık 1.8 milyon TL) para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Dubai Medya Ofisi, havalimanındaki duman görüntülerini "eski yangın kayıtları" olarak nitelendirerek hasarı reddetmeye devam ediyor.
"INFLUENCERLAR HÜKÜMETTEN ÇEKİNİYOR"
Şehirde faaliyet göstermek için lisans almak zorunda olan sosyal medya fenomenleri, hükümet yanlısı paylaşımlarla tepki çekiyor. Luisa Zissman ve Petra Ecclestone gibi isimler Dubai'nin "dünyanın en güvenli yeri" olduğunu ifade ederken, birçok influencer'ın "Bizi kimin koruduğunu biliyorum" diyerek Şeyh Muhammed bin Raşid El Mektum'un fotoğraflarını aynı metinlerle paylaşması "ücretli propaganda" iddialarını gündeme getirdi.
Bu isimlerin birçoğunun BAE hükümetini öven mesajlar paylaştıktan kısa süre sonra İngiltere'ye dönmesi dikkat çekerken, içerik üreticileri füzelerden ziyade "yanlış içerik paylaştığı için hapse girme korkusuyla" yaşadıklarını itiraf ediyor.