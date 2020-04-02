Unutulan Nazi kampı Sylt gün yüzüne çıkarıldı

ADA İŞGÜCÜNÜN EN AZ DÖRTTE ÜÇÜNÜ ESİRLER OLUŞTURDU

Naziler, Alderney’de gözetleme ya da müdahale korkusu olmadan istediklerini yapma özgürlüğü buldu. İşgal altındaki beş yıl boyunca adaya , Nazi inşaat projelerini yürüten yekpare kuruluş olan Organizasyon Todt (OT)’a buradaki kölelerden işçi yollandı. Rusya ve Doğu Avrupa köylerinden gelen savaş tutsakları, Fransız ve İspanyol Yahudileri ve Fas’tan gelen esirler de dahil olmak izere binlerce kişi bu kamplarda işkenceye uğradı ya da öldürüldü. Adaların işgali sırasında, esirler adadaki işgücünün en az dörtte üçünü oluşturdu.