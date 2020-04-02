Unutulan Nazi kampı Sylt gün yüzüne çıkarıldı

Arkeologlar, İngiltere’ye bağlı Kanal Adaları’nda yer alan ülkedeki tek Nazi kampının kalıntılarına ulaştı. 1940 yılında inşa edilen kampın 2. Dünya Savaşı’ndan beri ilk defa incelendiği ve Nazilerin işlediği savaş suçlarına kanıt oluşturabilecek bulguların açığa çıkarıldığı ifade edildi.

ntv.com.tr 02.04.2020 - 14:26 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 14:33

İNGİLTERE'DEKİ TEK NAZİ TOPLAMA KAMPI

Staffordshire Üniversitesi’de görevli arkeologlar Kanal Adaları’ndan biri olan Alderney’deki İngiltere’deki tek Nazi kampının kalıntılarını ortaya çıkarmayı başardı. 

2. Dünya Savaşı’nın ardından ilk kez araştırılan Sylt adı verilen toplama kampının, dijital haritalama yöntemiyle analiz edilerek Nazilerin işlediği savaş suçlarının gün yüzüne çıkarıldığı açıklandı.

75 YIL BOYUNCA UNUTULDU

Kanal Adaları, 2. Dünya Savaşı sırasında, 30 Haziran 1940'tan 9 Mayıs 1945'teki kadar Alman işgalinde kaldı. Eski toplama kampı Sylt'in yeri, Alderney'nin engebeli uçurumlarında yer alan sert bir arazi. Ancak sadece 75 yıl önce, yüzlerce insanın  topraklarında Nazi tutsaklarının elinde acı çektiği ve öldüğü çok korunaklı bir Alman hapishanesiydi.

Kampa ait 30'dan fazla yapının kalıntıları arkeologlar tarafından radarlı tarama yöntemiyle keşfedildi. Ölüm kampı sahasında, 1943'te Schutzstaffel Nazileri  tarafından işletilen  pasaja benzer bir yapı, asker hamamı ve bir tünel açığa çıkarıldı. Söz konusu tünelin Nazi askerleri tarafından sıklıkla kullanıldığı düşünülüyor.

 

YAPILARIN ÇOK AZI GÖRÜNÜR DURUMDA

Araştırmacılar  atlar için açılan çukur  ve köle emeği tarafından düzenli olarak inşa edilen bir sığınak da dahil olmak üzere bir avuç fiziksel yapının  günümüzde görünür durumda olduğunu belirtti. Ancak arkeologler Nazi döneminin gizli işaretlerini ortaya çıkarmaya çalıştılar.

Bilim insanları, kampın temel özelliklerini belirleyip dijital bir harita oluşturdular ve 100 kişilik küçük bir zorunlu çalışma kampının Nazi tiranları tarafından yönetilen tam teşekküllü ölüm kampına nasıl genişlediğini gösterdiler.

32 KALINTI BULUNDU

Araştırmada, toplamda 32 kalıntı açığa çıkarıldı: Dört sınır, üç komutanlar ikisi mahkumlar için yapılmış beş yapı.

ADADA ACI ÇEKEN VE ÖLENLERİN AİLELERİNE SÖZ HAKKI SUNULDU

Çalışmayı yöneten Profesör Sturdy Collins, “Bu araştırma Alderney'nin Alman işgaline ve en önemlisi de oraya zorla gönderilen binlerce köle işçinin acılarına yeni bir ışık tuttu. Tarihsel, adli ve arkeolojik yaklaşımlar nihayet yıllar önce Alderney'de acı çeken ve ölenlerin ailelerine söz hakkı sundu” açıklamasını yaptı.

İngilizlerin savaş sırasında Kanal Adaları’nı korunmasının çok pahalı ve zor olacağına karar vermesinin ardından 1940 yılında Naziler Kanal Adaları'nı işgal etti. Bölge sakinleri anakaraya gönderildi. Alderney halkı adayı işgal nedeniyle tamamen boşalttı ve beş buçuk kilometrekarelik Alderney bir Alman yerleşim bölgesine dönüştü. Dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill işgale karşı harekete geçmedi.

ADA İŞGÜCÜNÜN EN AZ DÖRTTE ÜÇÜNÜ ESİRLER OLUŞTURDU

Naziler, Alderney’de  gözetleme ya da müdahale korkusu olmadan istediklerini yapma özgürlüğü buldu. İşgal altındaki beş yıl boyunca adaya , Nazi inşaat projelerini yürüten yekpare kuruluş olan Organizasyon Todt (OT)’a buradaki kölelerden işçi yollandı. Rusya ve Doğu Avrupa köylerinden gelen  savaş tutsakları, Fransız ve İspanyol Yahudileri ve Fas’tan gelen esirler de dahil olmak izere binlerce kişi bu kamplarda işkenceye uğradı ya da öldürüldü. Adaların işgali sırasında, esirler adadaki işgücünün en az dörtte üçünü oluşturdu.

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