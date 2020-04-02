Unutulan Nazi kampı Sylt gün yüzüne çıkarıldı

ntv.com.tr 02.04.2020 - 14:26 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 14:33
Staffordshire Üniversitesi’de görevli arkeologlar Kanal Adaları’ndan biri olan Alderney’deki İngiltere’deki tek Nazi kampının kalıntılarını ortaya çıkarmayı başardı.
Kanal Adaları, 2. Dünya Savaşı sırasında, 30 Haziran 1940'tan 9 Mayıs 1945'teki kadar Alman işgalinde kaldı. Eski toplama kampı Sylt'in yeri, Alderney'nin engebeli uçurumlarında yer alan sert bir arazi. Ancak sadece 75 yıl önce, yüzlerce insanın topraklarında Nazi tutsaklarının elinde acı çektiği ve öldüğü çok korunaklı bir Alman hapishanesiydi.
Kampa ait 30'dan fazla yapının kalıntıları arkeologlar tarafından radarlı tarama yöntemiyle keşfedildi. Ölüm kampı sahasında, 1943'te Schutzstaffel Nazileri tarafından işletilen pasaja benzer bir yapı, asker hamamı ve bir tünel açığa çıkarıldı. Söz konusu tünelin Nazi askerleri tarafından sıklıkla kullanıldığı düşünülüyor.
Araştırmacılar atlar için açılan çukur ve köle emeği tarafından düzenli olarak inşa edilen bir sığınak da dahil olmak üzere bir avuç fiziksel yapının günümüzde görünür durumda olduğunu belirtti. Ancak arkeologler Nazi döneminin gizli işaretlerini ortaya çıkarmaya çalıştılar.
Bilim insanları, kampın temel özelliklerini belirleyip dijital bir harita oluşturdular ve 100 kişilik küçük bir zorunlu çalışma kampının Nazi tiranları tarafından yönetilen tam teşekküllü ölüm kampına nasıl genişlediğini gösterdiler.
Araştırmada, toplamda 32 kalıntı açığa çıkarıldı: Dört sınır, üç komutanlar ikisi mahkumlar için yapılmış beş yapı.
Çalışmayı yöneten Profesör Sturdy Collins, “Bu araştırma Alderney'nin Alman işgaline ve en önemlisi de oraya zorla gönderilen binlerce köle işçinin acılarına yeni bir ışık tuttu. Tarihsel, adli ve arkeolojik yaklaşımlar nihayet yıllar önce Alderney'de acı çeken ve ölenlerin ailelerine söz hakkı sundu” açıklamasını yaptı.
İngilizlerin savaş sırasında Kanal Adaları’nı korunmasının çok pahalı ve zor olacağına karar vermesinin ardından 1940 yılında Naziler Kanal Adaları'nı işgal etti. Bölge sakinleri anakaraya gönderildi. Alderney halkı adayı işgal nedeniyle tamamen boşalttı ve beş buçuk kilometrekarelik Alderney bir Alman yerleşim bölgesine dönüştü. Dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill işgale karşı harekete geçmedi.
Naziler, Alderney’de gözetleme ya da müdahale korkusu olmadan istediklerini yapma özgürlüğü buldu. İşgal altındaki beş yıl boyunca adaya , Nazi inşaat projelerini yürüten yekpare kuruluş olan Organizasyon Todt (OT)’a buradaki kölelerden işçi yollandı. Rusya ve Doğu Avrupa köylerinden gelen savaş tutsakları, Fransız ve İspanyol Yahudileri ve Fas’tan gelen esirler de dahil olmak izere binlerce kişi bu kamplarda işkenceye uğradı ya da öldürüldü. Adaların işgali sırasında, esirler adadaki işgücünün en az dörtte üçünü oluşturdu.