Ünvanı ağır geldi: Dünyanın en güzel köyünde yerel halk isyanda

Dünyanın en güzel köyülerinden biri seçilen Bibury, her hafta sonu 20 bin turisti ağırlıyor. Yerel halk, bu yoğunluğun yaşamı zorlaştırdığını söylüyor.

İngiltere’nin Cotswolds bölgesinde yer alan Bibury köyü, Forbes’un “dünyanın en güzel köyleri” listesinde zirveye yerleşti.

17. yüzyıldan kalma dokumacı evleri ve Coln Nehri kıyısındaki manzarasıyla ünlü köy, William Morris’in de yıllar önce “İngiltere’nin en güzel köyü” olarak tanımladığı yerler arasında bulunuyor.

Independent'ta yer alan habere göre, bu ünvan, beraberinde ciddi sorunlar da getirdi. Nüfusu 600-700 civarında olan köy, hafta sonları 20 bin kişiye kadar çıkan ziyaretçi akınıyla karşı karşıya.

Otobüs yoğunluğu, otopark sıkıntısı ve turistlerin özel mülklere izinsiz girmesi, yerel halkı giderek daha fazla rahatsız ediyor.

Bibury Parish Konseyi Başkanı Craig Chapman, BBC’ye yaptığı açıklamada, köyün popülaritesini “iki ucu keskin kılıç” olarak tanımlayarak, “Bu durum, yerel halk için ciddi bir maliyet yaratıyor. Özellikle büyük otobüsler ve trafik yoğunluğu günlük yaşamı zorlaştırıyor” dedi.

Yerel halk, acil servislerin trafikte ilerlemekte zorlandığını ve yasa dışı parklardan kaynaklanan sorunların arttığını belirtiyor. Hatta bir köylü, park anlaşmazlığı sırasında bir aracın ayağının üzerinden geçtiğini iddia etti.

Yetkililer, son dönemde turizmin etkilerini azaltmak için önlemler almaya başladı. Mayıs ayında otobüs girişlerine sınırlama getirilirken, ilçe meclisi de turistlerden köyü daha küçük araçlarla ziyaret etmelerini istedi. Chapman, “Turistlerle yerel halk arasında uyum sağlanmalı. Bu tür kısıtlamalar, dengeyi kurmak için gerekli” dedi.

