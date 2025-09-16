Ünvanı ağır geldi: Dünyanın en güzel köyünde yerel halk isyanda
Dünyanın en güzel köyülerinden biri seçilen Bibury, her hafta sonu 20 bin turisti ağırlıyor. Yerel halk, bu yoğunluğun yaşamı zorlaştırdığını söylüyor.
İngiltere’nin Cotswolds bölgesinde yer alan Bibury köyü, Forbes’un “dünyanın en güzel köyleri” listesinde zirveye yerleşti.
17. yüzyıldan kalma dokumacı evleri ve Coln Nehri kıyısındaki manzarasıyla ünlü köy, William Morris’in de yıllar önce “İngiltere’nin en güzel köyü” olarak tanımladığı yerler arasında bulunuyor.