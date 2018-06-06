Ürdün'de başbakanı deviren protestolar devam ediyor

1 Ürdün'de geçen hafta başlayan protestolar 7. gününe girdi.

2 Başkent Amman'da dükkanlar kapanırken sendikalara greve devam çağrısı yaptı.

3 Ülkenin dört bir yanından onbinlerce insan sokaklara protestolarını sürdürüyor.

4 Vergi yasasının geri çekilmesi talebiyle sokaklara dökülen protestocular ülkede değişim talep ediyor.

5 Sosyal medyada iletişim halinde olan göstericiler #Maanash (Bizde yok) hashtag'iyle taleplerini dile getiriyor.

6 Bu taleplerden biri de Ocak ayında kaldırılan ekmek desteklerinin geri getirilmesi. Ülkede düşük gelirlilerin tükettiği pita türü ekmeğe uzun yıllardır devlet desteği yapılıyordu. Bu destek kaldırıldı ekmek fiyatları bir anda yüzde 60 artış gösterdi.

7 Protestolara sadece işçiler değil, memurlar ve öğrenciler de katılıyor.

8 Üstelik protestoların çok yaygın olmadığı ülkede, kimisi için bu bir ilk.

9 Protestocular, "İsim değişikliği değil politika değişimi istiyoruz", "Köleliği kabul etmeyeceğiz" pankartlarını taşıyor.

10 Geçen hafta başlayan gösterilerde onlarca kişi gözaltına alınmıştı. Sokağa dökülen insanlar gözaltına alınanların serbest bırakılmasını da istedi.

11 Gösterilere katılan bir kişi, "Kişisel olarak iyimserim, değişimi başlatmış gibi hissediyoruz. önümüzde uzun bir yol var" ifadelerini kullandı.

12 Bir başka gösterici ise, "Değişim dalgası var, özellikle de genç insanlar arasında. İnternet çağında işlerin nasıl değiştiği ve etkilediğini görmek çok kolay. Endişelenecek bir şey yok, ben kaygılı değilim. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok, en kötüsü zaten oluyor, daha kötüsü olamaz" şeklinde konuştu.

13 Vergi reformu nedeniyle başlayan protestolar Başbakan Hani e-Mulki'nin istifasına neden olmuştu.

14 Ürdün Kralı Abdullah Ekonomi Bakanı Ömer er-Rezzaz'a yeni hükümeti kurması için yetki vermişti.

15 Protestolar hükümetin yeni gelir vergisi tasarısının ardından başlamıştı.

16 37 milyar dolar borcu olan Ürdün, IMF'nin tavsiyelerine paralel olarak yeni vergiler getirmişti.

17 Ürdün meclisi hükümete 141 milyon dolar kazanç getirecek tasarıdan geri adım atmayı reddetmişti.

18 Yeni hükümetin protestocuların taleplerine cevap vermesi bekleniyor.

19 Vergi yasası şu anda Temsilciler Meclisi'nde, ancak parlamentodaki 130 milletvekilinden en az 80'i yasaya destek vermediklerini açıkladı.

20 Ürdün Kralı Abdullah uzlaşmacı bir tavır takınıyor. Kral Abdullah protestoların başladığı ilk günlerde hükümete tasarıyı geri çekme çağrısı yapmıştı.

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