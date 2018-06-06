Ürdün'de başbakanı deviren protestolar devam ediyor
ntv.com.tr, NTV Haber
Ürdün'de vergi reformu nedeniyle başlayan protestolar devam ediyor. Başkent Amman'da dükkanlar ve eczaneler kapandı. İşçiler, memurlar ve öğrenciler ülke genelinde sokaklarda.
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1Ürdün'de geçen hafta başlayan protestolar 7. gününe girdi.
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2Başkent Amman'da dükkanlar kapanırken sendikalara greve devam çağrısı yaptı.
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3Ülkenin dört bir yanından onbinlerce insan sokaklara protestolarını sürdürüyor.
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4Vergi yasasının geri çekilmesi talebiyle sokaklara dökülen protestocular ülkede değişim talep ediyor.
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5Sosyal medyada iletişim halinde olan göstericiler #Maanash (Bizde yok) hashtag'iyle taleplerini dile getiriyor.
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6Bu taleplerden biri de Ocak ayında kaldırılan ekmek desteklerinin geri getirilmesi. Ülkede düşük gelirlilerin tükettiği pita türü ekmeğe uzun yıllardır devlet desteği yapılıyordu. Bu destek kaldırıldı ekmek fiyatları bir anda yüzde 60 artış gösterdi.
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7Protestolara sadece işçiler değil, memurlar ve öğrenciler de katılıyor.
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8Üstelik protestoların çok yaygın olmadığı ülkede, kimisi için bu bir ilk.
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9Protestocular, "İsim değişikliği değil politika değişimi istiyoruz", "Köleliği kabul etmeyeceğiz" pankartlarını taşıyor.
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10Geçen hafta başlayan gösterilerde onlarca kişi gözaltına alınmıştı. Sokağa dökülen insanlar gözaltına alınanların serbest bırakılmasını da istedi.
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11Gösterilere katılan bir kişi, "Kişisel olarak iyimserim, değişimi başlatmış gibi hissediyoruz. önümüzde uzun bir yol var" ifadelerini kullandı.
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12Bir başka gösterici ise, "Değişim dalgası var, özellikle de genç insanlar arasında. İnternet çağında işlerin nasıl değiştiği ve etkilediğini görmek çok kolay. Endişelenecek bir şey yok, ben kaygılı değilim. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok, en kötüsü zaten oluyor, daha kötüsü olamaz" şeklinde konuştu.
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13Vergi reformu nedeniyle başlayan protestolar Başbakan Hani e-Mulki'nin istifasına neden olmuştu.
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14Ürdün Kralı Abdullah Ekonomi Bakanı Ömer er-Rezzaz'a yeni hükümeti kurması için yetki vermişti.
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15Protestolar hükümetin yeni gelir vergisi tasarısının ardından başlamıştı.
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1637 milyar dolar borcu olan Ürdün, IMF'nin tavsiyelerine paralel olarak yeni vergiler getirmişti.
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17Ürdün meclisi hükümete 141 milyon dolar kazanç getirecek tasarıdan geri adım atmayı reddetmişti.
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18Yeni hükümetin protestocuların taleplerine cevap vermesi bekleniyor.
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19Vergi yasası şu anda Temsilciler Meclisi'nde, ancak parlamentodaki 130 milletvekilinden en az 80'i yasaya destek vermediklerini açıkladı.
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20Ürdün Kralı Abdullah uzlaşmacı bir tavır takınıyor. Kral Abdullah protestoların başladığı ilk günlerde hükümete tasarıyı geri çekme çağrısı yapmıştı.
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