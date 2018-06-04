Ürdün'de protestolar sonrası başbakan istifa etti
NTV Haber
Ürdün'de vergi yasa tasarısına yönelik protestolar devam ediyor. Ürdün Kralı Abdullah, Başbakan Hani Mulki'nin istifasını istedi. Başbakan Mulki istifa mektubunu imzaladı.
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1Ürdün'ün başkent Amman ve çeşitli kentlerde yeni vergi yasasına karşı protestolar 5'inci gününe girdi.
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2Ürdün'deki halk onaylanan yeni vergi yasasına karşi sokaklara döküldü. Protestocular Başbakan Hani Mulki'nin istifasını ve hükümetini azledilmesini istiyordu.
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3Başbakanlık ofisine yürümek isteyen göstericiler emniyet güçleriyle karşı karşıya geldi.
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4Ülke tarihinin en büyük gösterileri sonrası Ürdün Kralı Abdullah, Başbakan Hani Mulki'nin istifasını istedi. Başbakan Mulki'nin istifa mektubunu imzaladığı açıkladı.
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5Ürdün'de bakanlar kurulu tarafından 21 Mayıs'ta kabul edilen yasa tasarısı onay için temsilciler meclisine sevkedilmişti.
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6Ürdün'de bir yasanın yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun senato ve temsilciler meclisinden oluşan iki kanadında da tartışılıp onaylanması gerekiyor.
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7Daha sonra Kral'a sevk edilen yasa, resmi gazetede yayımlanmasından bir ay sonra da yürürlüğe giriyor.
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