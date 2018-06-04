NTV

Ürdün'de protestolar sonrası başbakan istifa etti

NTV Haber

Ürdün'de vergi yasa tasarısına yönelik protestolar devam ediyor. Ürdün Kralı Abdullah, Başbakan Hani Mulki'nin istifasını istedi. Başbakan Mulki istifa mektubunu imzaladı.

  • 1

    Ürdün'ün başkent Amman ve çeşitli kentlerde yeni vergi yasasına karşı protestolar 5'inci gününe girdi.
  • 2

    Ürdün'deki halk onaylanan yeni vergi yasasına karşi sokaklara döküldü. Protestocular Başbakan Hani Mulki'nin istifasını ve hükümetini azledilmesini istiyordu.
  • 3

    Başbakanlık ofisine yürümek isteyen göstericiler emniyet güçleriyle karşı karşıya geldi.
  • 4

    Ülke tarihinin en büyük gösterileri sonrası Ürdün Kralı Abdullah, Başbakan Hani Mulki'nin istifasını istedi. Başbakan Mulki'nin istifa mektubunu imzaladığı açıkladı.
  • 5

    Ürdün'de bakanlar kurulu tarafından 21 Mayıs'ta kabul edilen yasa tasarısı onay için temsilciler meclisine sevkedilmişti.
  • 6

    Ürdün'de bir yasanın yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun senato ve temsilciler meclisinden oluşan iki kanadında da tartışılıp onaylanması gerekiyor.
  • 7

    Daha sonra Kral'a sevk edilen yasa, resmi gazetede yayımlanmasından bir ay sonra da yürürlüğe giriyor.
  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin