Ürpertici rapor ortaya koydu: 2050'ye kadar su altında kalabilecek 13 şehir!

İklim değişikliğinin etkileri hızla yayılırken, yükselen deniz seviyeleri kıyı şehirlerini tehdit ediyor. Climate Central'ın yaptığı bir araştırma, 2050 yılına kadar su altında kalabilecek şehirleri ortaya koydu. İşte 2050 yılına kadar sular altında kalacak 13 şehir!

Ürpertici rapor ortaya koydu: 2050'ye kadar su altında kalabilecek 13 şehir! - 1

İklim bilimini analiz eden ve raporlayan kar amacı gütmeyen bir haber kuruluşu Climate Central'ın yaptığı bir araştırmaya göre, deniz seviyeleri yükseldikçe, birçok büyük metropolün yıllar içinde suya gömülmesi bekleniyor.

Bu şehirlerin çoğu, yoğun nüfusları ve ekonomik merkezleriyle büyük risk taşıyor.

Uzmanlar, deniz seviyelerindeki yükselmeyi durdurmak için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Kıyı şehirlerinin bu tehdit karşısında daha güçlü altyapılar kurması ve yerinden edilme planları geliştirmesi gerekecek.

2050 yılında sular altında kalması beklenen 13 şehir...

DÜNYA HABERLERİ

Ürpertici rapor ortaya koydu: 2050'ye kadar su altında kalabilecek 13 şehir! - 2

1-AMSTERDAM, HOLLANDA 

Ürpertici rapor ortaya koydu: 2050'ye kadar su altında kalabilecek 13 şehir! - 3

2-PETERBOROUGH, CAMBRIDGESHIRE 

Ürpertici rapor ortaya koydu: 2050'ye kadar su altında kalabilecek 13 şehir! - 4

3-HO CHI MINH VİETNAM

Ürpertici rapor ortaya koydu: 2050'ye kadar su altında kalabilecek 13 şehir! - 5

4-VENEDİK, İTALYA

Ürpertici rapor ortaya koydu: 2050'ye kadar su altında kalabilecek 13 şehir! - 6

5- BANGKOK, TAYLAND

Ürpertici rapor ortaya koydu: 2050'ye kadar su altında kalabilecek 13 şehir! - 7

6-BASRA, IRAK

Ürpertici rapor ortaya koydu: 2050'ye kadar su altında kalabilecek 13 şehir! - 8

7- NEW ORLEANS, ABD

Ürpertici rapor ortaya koydu: 2050'ye kadar su altında kalabilecek 13 şehir! - 9

8- KALKÜTA, HÜNDİSTAN

Ürpertici rapor ortaya koydu: 2050'ye kadar su altında kalabilecek 13 şehir! - 10

9-MİAMİ, ABD

Ürpertici rapor ortaya koydu: 2050'ye kadar su altında kalabilecek 13 şehir! - 11

10-ŞANGAY, ÇİN

Ürpertici rapor ortaya koydu: 2050'ye kadar su altında kalabilecek 13 şehir! - 12

 11-İSKENDERİYE, MISIR

Ürpertici rapor ortaya koydu: 2050'ye kadar su altında kalabilecek 13 şehir! - 13

12-MALE MALDİVLER

Ürpertici rapor ortaya koydu: 2050'ye kadar su altında kalabilecek 13 şehir! - 14

13. RIO DE JANERIO, BREZİLYA

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