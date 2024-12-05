Ürpertici rapor ortaya koydu: 2050'ye kadar su altında kalabilecek 13 şehir!

İklim bilimini analiz eden ve raporlayan kar amacı gütmeyen bir haber kuruluşu Climate Central'ın yaptığı bir araştırmaya göre, deniz seviyeleri yükseldikçe, birçok büyük metropolün yıllar içinde suya gömülmesi bekleniyor.

Bu şehirlerin çoğu, yoğun nüfusları ve ekonomik merkezleriyle büyük risk taşıyor.

Uzmanlar, deniz seviyelerindeki yükselmeyi durdurmak için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Kıyı şehirlerinin bu tehdit karşısında daha güçlü altyapılar kurması ve yerinden edilme planları geliştirmesi gerekecek.

2050 yılında sular altında kalması beklenen 13 şehir...