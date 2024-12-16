Üslerin akıbeti merak konusu: Rus ordusu Suriye'den çekilecek mi?

ÜST DÜZEY YETKİLİLER YANITLADI

Kaynaklar buna karşılık Rusya'nın üslerden çekilmediğini ve henüz böyle bir niyet ortaya koymadığını ifade etti.

Reuters'a konuşan Suriyeli üst düzey askeri yetkili, Esad'ın ordusundan bazı kıdemli subayların Moskova'ya götürüldüğünü, bazı ağır ekipmanın geri çekiliyor olsa da Rusya'nın askeri varlığını sahadaki gelişmelere göre şekillendirmeyi düşündüğünü ileri sürdü.