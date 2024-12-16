Üslerin akıbeti merak konusu: Rus ordusu Suriye'den çekilecek mi?
Rusya, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki askerlerini kuzeydeki cephe hattı ile sahil sıradağlarındaki mevzilerden çekmeye başladı. Yayınlanan uydu fotoğrafları, Rus askerlerinin Suriye'den çekilme iddialarını beraberinde getirdi. Ancak dört Suriyeli yetkilinin verdiği bilgiye göre ülkedeki askerler üslerini terk etmeyecek.
RUSYA, ASKERİ ÜSLERİNDEN ÇEKİLECEK Mİ?
Rusya, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki askerlerini kuzeydeki cephe hattı ile sahil sıradağlarındaki mevzilerden çekerken, dört Suriyeli yetkilinin verdiği bilgiye göre ülkedeki askeri üslerini terk etmeyecek.