Üslerin akıbeti merak konusu: Rus ordusu Suriye'den çekilecek mi?

Rusya, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki askerlerini kuzeydeki cephe hattı ile sahil sıradağlarındaki mevzilerden çekmeye başladı. Yayınlanan uydu fotoğrafları, Rus askerlerinin Suriye'den çekilme iddialarını beraberinde getirdi. Ancak dört Suriyeli yetkilinin verdiği bilgiye göre ülkedeki askerler üslerini terk etmeyecek.

Üslerin akıbeti merak konusu: Rus ordusu Suriye'den çekilecek mi? - 1

RUSYA, ASKERİ ÜSLERİNDEN ÇEKİLECEK Mİ?

Rusya, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki askerlerini kuzeydeki cephe hattı ile sahil sıradağlarındaki mevzilerden çekerken, dört Suriyeli yetkilinin verdiği bilgiye göre ülkedeki askeri üslerini terk etmeyecek.

DÜNYA HABERLERİ

Üslerin akıbeti merak konusu: Rus ordusu Suriye'den çekilecek mi? - 2

ÜSLERİN AKIBETİ SÖZ KONUSU

Babası Hafız Esad gibi Moskova ile yakın ilişkilere sahip olan Beşar Esad'ın devrilmesi, Rusya'nın Tartus'taki deniz üssü ile Lazkiye Hmeymim'deki hava üssünün akıbeti konusunda soru işaretleri yarattı.

Üslerin akıbeti merak konusu: Rus ordusu Suriye'den çekilecek mi? - 3

AĞIR EKİPMANLAR ÜLKEDEN ÇIKARILDI

Rusya ile temas halinde olan Suriyeli askeri ve güvenlik kaynakları, Moskova'nın askerlerini cephe hatlarından çektiğini ve bazı ağır ekipman ile Suriyeli askeri yetkilileri Suriye'den çıkardığını söyledi.

Üslerin akıbeti merak konusu: Rus ordusu Suriye'den çekilecek mi? - 4

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SORU İŞARETLERİ

Cuma gününden uydu görüntüleri, dünyanın en büyük kargo uçaklarından olan en az iki Antonov AN-124 model uçağın Hmeymim üssünde burun konileri açık bir şekilde yüklemeye hazırlandıklarını gösterdi.

Üssün dışında bulunan Suriyeli bir güvenlik kaynağı cumartesi günü en az bir kargo uçağının Libya'ya uçtuğunu söyledi.

Üslerin akıbeti merak konusu: Rus ordusu Suriye'den çekilecek mi? - 5

ÜST DÜZEY YETKİLİLER YANITLADI

Kaynaklar buna karşılık Rusya'nın üslerden çekilmediğini ve henüz böyle bir niyet ortaya koymadığını ifade etti.

Reuters'a konuşan Suriyeli üst düzey askeri yetkili, Esad'ın ordusundan bazı kıdemli subayların Moskova'ya götürüldüğünü, bazı ağır ekipmanın geri çekiliyor olsa da Rusya'nın askeri varlığını sahadaki gelişmelere göre şekillendirmeyi düşündüğünü ileri sürdü.

Üslerin akıbeti merak konusu: Rus ordusu Suriye'den çekilecek mi? - 6

"RUS ASKERİ ÇEKİLMEYECEK"

Bir Rus kaynak da, Suriye'nin yeni yönetimi ile görüşmeler yürütüldüğünü ve ülkesinin üslerden çekilmediğini belirtti.

Yeni geçici hükümete yakın olan bir muhalif üst düzey yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada Suriye'deki Rus askeri varlığının ve Esad hükümeti döneminde Moskova ile yapılan anlaşmaların ele alınmadığını söyledi.

Üslerin akıbeti merak konusu: Rus ordusu Suriye'den çekilecek mi? - 7

"GELECEKTEKİ GÖRÜŞMELERİN KONUSU"

Yetkili, "Bu, gelecekteki görüşmelerin konusu ve son sözü Suriye halkı verecek. Bizim kuvvetlerimiz şu anda Lazkiye'deki Rus hava üslerine yakın mesafede." dedi ancak başka bir ayrıntı vermedi.

Üslerin akıbeti merak konusu: Rus ordusu Suriye'den çekilecek mi? - 8

Kremlin, üsler konusunda Suriye'deki yeni hükümet yetkilileri ile görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı.

Üslerin akıbeti merak konusu: Rus ordusu Suriye'den çekilecek mi? - 9
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